СМИ: Призовой фонд боя между Фьюри и Джошуа превысит $150 млн

Ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев в 2021 году. Первый поединок запланирован на июнь-июль 2021 года в Саудовской Аравии.

Джошуа 31 год, он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. В послужном списке Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

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