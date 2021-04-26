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15:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Призовой фонд боя между Фьюри и Джошуа превысит $150 млн

ТАСС, 26 апреля. Призовой фонд поединка между британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа превысит $150 млн. Об этом сообщает ESPN Ringside.

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Источник: AP 2020

Ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев в 2021 году. Первый поединок запланирован на июнь-июль 2021 года в Саудовской Аравии.

Джошуа 31 год, он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. В послужном списке Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

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32-летний Фьюри владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В активе британца 30 побед (21 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.

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