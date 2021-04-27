Стало известно о состоянии Ербосынулы: казахстанец заболел коронавирусом и сорвал важный бой

Боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, пошел на поправку. Источник, близкий к ситуации, сообщил Vesti.kz, что казахстанец уже переборол вирус COVID-19 и в ближайшее время начнет реабилитационный процесс.

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В данный момент Ербосынулы находится в Казахстане. Сроки следующего боя и начала тренировок еще не озвучены.

Отметим, что казахстанец должен был встретиться с россиянином Евгением Шведенко (15−0, 6 КО) 17 апреля в городе Карлсруэ (Германия). Победитель данного поединка стал бы обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, которым сейчас владеет американец Калеб Плант.