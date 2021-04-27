Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Челси
Хоккей. НХЛ
28.04
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.04
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
28.04
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
64
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
41
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
12:37 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно о состоянии Ербосынулы: казахстанец заболел коронавирусом и сорвал важный бой

Поединок должен был состояться 17 апреля.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика

Боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, пошел на поправку. Источник, близкий к ситуации, сообщил Vesti.kz, что казахстанец уже переборол вирус COVID-19 и в ближайшее время начнет реабилитационный процесс.

Читайте также
Ербосынулы лишился боя с выходом на титул чемпиона мира. Названа причина

В данный момент Ербосынулы находится в Казахстане. Сроки следующего боя и начала тренировок еще не озвучены.

Отметим, что казахстанец должен был встретиться с россиянином Евгением Шведенко (15−0, 6 КО) 17 апреля в городе Карлсруэ (Германия). Победитель данного поединка стал бы обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, которым сейчас владеет американец Калеб Плант.

Однако бой был отменен из-за  заражения Ербосынулы коронавирусом. При этом Шведенко усомнился в правдивости этой информации, а его тренер Эдди Крофт и вовсе обвинил казахстанца во лжи. Между тем в команде последнего подтвердили факт наличия коронавирусной инфекции.
Последний раз Ербосынулы дрался в декабре в Алматы, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира и защитил свои титулы.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Лихой камбэк русских юниоров. Отыграли четыре шайбы и дожали США
Итальянские СМИ присоединились к критике Криштиану Роналду
«Реал» и «Челси» разойдутся миром: Топ-5 ставок недели
«Баварию» возглавит 33-летний тренер
ЦСКА выступил с заявлением после сообщений о конфликте в клубе
«Пора валить». Фанаты «Арсенала» объявили войну владельцу клуба
В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по хавбеку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь