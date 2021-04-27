Стало известно о состоянии Ербосынулы: казахстанец заболел коронавирусом и сорвал важный бой
Поединок должен был состояться 17 апреля.
Поединок должен был состояться 17 апреля.
Боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, пошел на поправку. Источник, близкий к ситуации, сообщил Vesti.kz, что казахстанец уже переборол вирус COVID-19 и в ближайшее время начнет реабилитационный процесс.
В данный момент Ербосынулы находится в Казахстане. Сроки следующего боя и начала тренировок еще не озвучены.
Отметим, что казахстанец должен был встретиться с россиянином Евгением Шведенко (15−0, 6 КО) 17 апреля в городе Карлсруэ (Германия). Победитель данного поединка стал бы обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, которым сейчас владеет американец Калеб Плант.
Однако бой был отменен
Последний раз Ербосынулы дрался в декабре в Алматы, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира и защитил свои титулы.