Казах-полицейский из Нью-Йорка проведет бой на одном шоу с экс-соперником Головкина
Он вернется на ринг в конце лета.
Он вернется на ринг в конце лета.
32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов (14−1−3, 6 КО), работающий полицейским в
По данным портала BoxRec, он проведет свой следующий бой 14 августа в Атланте (штат Джорджия, США). Соперник пока не определен.
Отметим, что в рамках этого шоу также выступит американец Доминик Уэйд (20−1, 14 КО), который в апреле 2016 года нокаутом во втором раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (41−1−1, 36 КО).
Напомним, что Ниязов предыдущий бой провел 20 февраля в США, одержав победу единогласным решением судей над аргентинцем Джонатаном Годоем (5−8).