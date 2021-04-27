Казах-полицейский из Нью-Йорка проведет бой на одном шоу с экс-соперником Головкина

32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов (14−1−3, 6 КО), работающий полицейским в Нью-Йорке, вернется на ринг в конце лета, сообщают Vesti.kz.

По данным портала BoxRec, он проведет свой следующий бой 14 августа в Атланте (штат Джорджия, США). Соперник пока не определен.

Отметим, что в рамках этого шоу также выступит американец Доминик Уэйд (20−1, 14 КО), который в апреле 2016 года нокаутом во втором раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (41−1−1, 36 КО).