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14:38 (мск), источник: Vesti.kz

Казах-полицейский из Нью-Йорка проведет бой на одном шоу с экс-соперником Головкина

Он вернется на ринг в конце лета.

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32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов (14−1−3, 6 КО), работающий полицейским в Нью-Йорке, вернется на ринг в конце лета, сообщают Vesti.kz.

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По данным портала BoxRec, он проведет свой следующий бой 14 августа в Атланте (штат Джорджия, США). Соперник пока не определен.

Отметим, что в рамках этого шоу также выступит американец Доминик Уэйд (20−1, 14 КО), который в апреле 2016 года нокаутом во втором раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (41−1−1, 36 КО).

Напомним, что Ниязов предыдущий бой провел 20 февраля в США, одержав победу единогласным решением судей над аргентинцем Джонатаном Годоем (5−8).

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