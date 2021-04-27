Кашинский проведет отборочный бой по версии IBF с Чеслаком
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Василий
В активе 34-летнего Кашинского 20 побед (18 — нокаутом) при единственном поражении от соотечественника Руслана Файфера. На счету 32-летенго Чеслака также 20 побед (14 — нокаутом) при одной неудаче, которую поляк потерпел в 2020 году в бою за вакантный титул WBC с Илунгой Макабу из ДР Конго.
«Соответствующий контракт уже подписан», — сообщили в
Чемпионом IBF в первом тяжелом весе является латвиец Майрис Бриедис. Однако боксер после победы во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) заявил, что рассматривает возможность перехода в тяжелую категорию.