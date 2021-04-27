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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кашинский проведет отборочный бой по версии IBF с Чеслаком

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Юрий Кашинский 14 мая в Польше проведет бой за звание обязательного претендента по линии IBF в первом тяжелом весе с поляком Михалом Чеслаком, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского боксера.

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В активе 34-летнего Кашинского 20 побед (18 — нокаутом) при единственном поражении от соотечественника Руслана Файфера. На счету 32-летенго Чеслака также 20 побед (14 — нокаутом) при одной неудаче, которую поляк потерпел в 2020 году в бою за вакантный титул WBC с Илунгой Макабу из ДР Конго.

«Соответствующий контракт уже подписан», — сообщили в пресс-службе промоутерской компании, представляющей интересы Кашинского.

Чемпионом IBF в первом тяжелом весе является латвиец Майрис Бриедис. Однако боксер после победы во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) заявил, что рассматривает возможность перехода в тяжелую категорию.

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