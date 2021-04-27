Кашинский проведет отборочный бой по версии IBF с Чеслаком

В активе 34-летнего Кашинского 20 побед (18 — нокаутом) при единственном поражении от соотечественника Руслана Файфера. На счету 32-летенго Чеслака также 20 побед (14 — нокаутом) при одной неудаче, которую поляк потерпел в 2020 году в бою за вакантный титул WBC с Илунгой Макабу из ДР Конго.