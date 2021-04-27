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17:09 (мск), источник: Vesti.kz

Следующий бой Головкина: с кем, когда, за какие титулы. Подборка главных фактов ближайшего развития карьеры GGG

Он не выходил на ринг с прошлого года.

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Постепенно простой Геннадия Головкина увеличивается. Вместе с этим растет количество всевозможных инсайдов и мнений от экспертов: от фантастики до вполне реальных планов. Имен озвучивается много. Только вот не все варианты подходят под актуальные условия. Небольшой гайд по этой теме- в материале корреспондента Vesti.kz.

Геннадий Головкин, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе

Последний выход на ринг: 18.12.2020.

Соперник: Обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета.

Результат: Уверенная досрочная победа Головкина.

Время простоя: Четыре месяца и девять дней.

Официальная информация о возвращении на ринг: Отсутствует.

Почему GGG нужен бой: Время уходит. И сейчас есть все основания полагать, что Головкин в этом году будет драться либо дважды, либо единожды. Прибавим сюда большую вероятность ноунейма в качестве соперника и получаем не самую яркую картину. Не забываем при этом и о восстановлении (весна была идеальным периодом для возвращения). Также GGG требуется отработать контракт с DAZN, согласно которому осталось несколько встреч. Неужели все затянется?

Возможное время появления Головкина на ринге: Середина лета 2021 года.
Лучшие соперники на следующий бой: Конечно, чемпионы. А это: американцы Джермалл Чарло (WBC) и Деметриус Андраде (WBО), японец Риота Мурата (WBA). А еще не забываем про Сауля Альвареса из Мексики. Точка еще не поставлена.

Худшие соперники на следующий бой: Бывшие оппоненты, которые ничего не дадут. Также сюда можно отнести всех, кто расположен ниже первой десятки. Не хочется вновь проходной бой.
Вариант, который бы устроил: Мексиканец Хайме Мунгия, британец Крис Юбенк-младший.

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Маловероятные варианты на лето: Андраде (недавно провел защиту титула), Чарло (разные платформы), Альварес (скоро будет биться с Билли Джо Сондерсом), Мурата (планируется на конец года), Юбенк (в начале мая бьется с соотечественник Маркусом Моррисоном).

Подходящий: Мунгия. В апреле мексиканец должен был выходить на ринг, однако дважды его бой сорвался из-за травм оппонентов. В итоге он остался без события, которое решено было перенести на более поздний срок. Соперник пока неизвестен. И есть вероятность, пусть и не самая большая, что встреча Головкина и Мунгии все-таки состоится.

Мнение промоутера Эдди Хирна:

«На мой взгляд, Головкин будет большим фаворитом на победу в бою с Андраде. Не поймите меня неправильно, это действительно тяжелый поединок, но Геннадий сто процентов является фаворитом.
Если Головкин планирует подраться с Риотой Муратой в декабре, то сейчас апрель. Я бы хотел увидеть, как Головкин подерется с Андраде, объединит титулы, а потом сразится с Муратой, снова объединит пояса. Тогда можно будет провести бой с Джермаллом Чарло за звание абсолютного чемпиона мира. Я считаю, это то, что должен сделать GGG».

Ждем заявлений команды казахстанца. Надеюсь, путь выбран стоящий.

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