Следующий бой Головкина: с кем, когда, за какие титулы. Подборка главных фактов ближайшего развития карьеры GGG
Он не выходил на ринг с прошлого года.
Он не выходил на ринг с прошлого года.
Постепенно простой Геннадия Головкина увеличивается. Вместе с этим растет количество всевозможных инсайдов и мнений от экспертов: от фантастики до вполне реальных планов. Имен озвучивается много. Только вот не все варианты подходят под актуальные условия. Небольшой гайд по этой теме- в материале корреспондента Vesti.kz.
Геннадий Головкин, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе
Последний выход на ринг:
Соперник: Обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета.
Результат: Уверенная досрочная победа Головкина.
Время простоя: Четыре месяца и девять дней.
Официальная информация о возвращении на ринг: Отсутствует.
Почему GGG нужен бой: Время уходит. И сейчас есть все основания полагать, что Головкин в этом году будет драться либо дважды, либо единожды. Прибавим сюда большую вероятность ноунейма в качестве соперника и получаем не самую яркую картину. Не забываем при этом и о восстановлении (весна была идеальным периодом для возвращения). Также GGG требуется отработать контракт с DAZN, согласно которому осталось несколько встреч. Неужели все затянется?
Возможное время появления Головкина на ринге: Середина лета 2021 года.
Лучшие соперники на следующий бой: Конечно, чемпионы. А это: американцы Джермалл Чарло (WBC) и Деметриус Андраде (WBО), японец Риота Мурата (WBA). А еще не забываем про Сауля Альвареса из Мексики. Точка еще не поставлена.
Худшие соперники на следующий бой: Бывшие оппоненты, которые ничего не дадут. Также сюда можно отнести всех, кто расположен ниже первой десятки. Не хочется вновь проходной бой.
Вариант, который бы устроил: Мексиканец Хайме Мунгия, британец Крис
Маловероятные варианты на лето: Андраде (недавно провел защиту титула), Чарло (разные платформы), Альварес (скоро будет биться с Билли Джо Сондерсом), Мурата (планируется на конец года), Юбенк (в начале мая бьется с соотечественник Маркусом Моррисоном).
Подходящий: Мунгия. В апреле мексиканец должен был выходить на ринг, однако дважды его бой сорвался
Мнение промоутера Эдди Хирна:
«На мой взгляд, Головкин будет большим фаворитом на победу в бою с Андраде. Не поймите меня неправильно, это действительно тяжелый поединок, но Геннадий сто процентов является фаворитом.
Если Головкин планирует подраться с Риотой Муратой в декабре, то сейчас апрель. Я бы хотел увидеть, как Головкин подерется с Андраде, объединит титулы, а потом сразится с Муратой, снова объединит пояса. Тогда можно будет провести бой с Джермаллом Чарло за звание абсолютного чемпиона мира. Я считаю, это то, что должен сделать GGG».
Ждем заявлений команды казахстанца. Надеюсь, путь выбран стоящий.