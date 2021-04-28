Василий Левит уступил в финале россиянину и остался без «золота» турнира в Сербии
Казахстанец Василий Левит стал серебряным призером международного турнира по боксу Belgrade Winner, который проходит в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Василий Левит стал серебряным призером международного турнира по боксу Belgrade Winner, который проходит в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном поединке в весе до 91 килограмма Левит уступил Тимуру Гамзатову из России.
Ранее свои финальные бои выиграли два других представителя Казахстана — Ертуган Зейнуллинов (до 63 килограммов) и Сакен Бибосынов (до 52), а вот Нурбек Оралбай проиграл и стал серебряным призером.
Добавим, что бронзовыми призерами Belgrade Winner в составе сборной Казахстана стали Аблайхан Жусупов (69), Нурканат Райыс (75) и Нурлан Сапарбай (91).