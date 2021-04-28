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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Юбенк пригрозил Головкину нокаутом и захотел боя в Англии

Британец выйдет на ринг в мае.

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Источник: Reuters

31-летний британский средневес Крис Юбенк-младший (29−2, 22 КО), который мог встретиться с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 KO) пять лет назад, когда казахстанец доминировал в дивизионе, внезапно вспомнил о нем сейчас. Также его отец Крис Юбенк-старший неоднократно грозился устроить бой с GGG, но он так и не состоялся.

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«Я реально и всецело убежден, что я бы его остановил. С моим-то  “двигателем” и его стилем… Он же всегда прет махаться. Я не верю в то, что он может перебить меня или переработать. Был бы невероятный бой», — приводит слова британца vRINGe.com со ссылкой на канал Pep Talk UK.

«Его нужно победить в этом году во что бы то ни стало. У GGG титул, а фанаты просят о такой встрече годами. Было бы счастьем сразиться с ним в конце года в Англии, — хочет домашний поединок Юбенк. — У меня идеальный стиль бокса, чтобы нокаутировать Головкина, хотя этого пока никто не смог сделать».

Напомним, что пять лет назад именно Юбенк сорвал переговоры о бое с Головкиным. В итоге соперником казахстанца стал другой британец — Келл Брук (39−3, 27 КО), который поднялся на две весовые категории и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

1 мая в Манчестере (Англия) Юбенк подерется с соотечественником Маркусом Моррисоном (23−3, 16 КО).

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