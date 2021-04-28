Юбенк пригрозил Головкину нокаутом и захотел боя в Англии
Британец выйдет на ринг в мае.
Британец выйдет на ринг в мае.
31-летний британский средневес Крис
«Я реально и всецело убежден, что я бы его остановил. С
«Его нужно победить в этом году во что бы то ни стало. У GGG титул, а фанаты просят о такой встрече годами. Было бы счастьем сразиться с ним в конце года в Англии, — хочет домашний поединок Юбенк. — У меня идеальный стиль бокса, чтобы нокаутировать Головкина, хотя этого пока никто не смог сделать».
Напомним, что пять лет назад именно Юбенк сорвал переговоры о бое с Головкиным. В итоге соперником казахстанца стал другой британец — Келл Брук (39−3, 27 КО), который поднялся на две весовые категории и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
1 мая в Манчестере (Англия) Юбенк подерется с соотечественником Маркусом Моррисоном (23−3, 16 КО).