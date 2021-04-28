Майк Тайсон объявил, что проведёт реванш с Ленноксом Льюисом. Им 54 и 55 лет

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

По словам 54-летнего Тайсона, бой с 55-летним Льюисом состоится в сентябре.

«Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре», — приводит слова Тайсона TMZ.

В июне 2002 года Майк Тайсон и Леннокс Льюис провели поединок, завершившийся победой британца техническим нокаутом в восьмом раунде. В 2020 году американский боксёр провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории Роем Джонсом. Судьи зафиксировали ничью.

На счету Тайсона 50 побед и шесть поражений в профессиональном боксе, ещё два боя признали несостоявшимся. У Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.