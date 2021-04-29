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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Брата «Канело» похитили перед титульным боем. Известны подробности

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес (55−1−2, 37 KO) рассказал в интервью в передаче In Depth with Graham Bensinger, как в свое время вызволял брата из заложников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

Инцидент произошел в 2018 году за несколько дней до его декабрьского боя с британцем Рокки Филдингом за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. По словам «Канело», ему пришлось три дня вести переговоры с похитителями в Мексике.

«Три дня я вел переговоры с этими уродами, чтобы они его отпустили. А в субботу у меня был бой, и перед ним и после него были тысячи интервью. Никто так и не узнал об этом. Меня видят и думают: ага, конечно, у него все легко и просто. Ничего простого в жизни нет. Все сложно», — сказал Альварес, который нокаутировал Филдинга в третьем раунде и завоевал титул.

Также «Канело» рассказал, как в 2012 году помогал другому брату, Виктору Мануэлю Альваресу, доказывать в суде невиновность по делу об убийстве. Боксер попросил родственников не влезать в проблемы, так как это отражается на нем, как наиболее известном члене семьи.

«Было сложно тогда… Из-за того, что это я у нас публичная фигура, — посетовал мексиканец. — Когда братья и сестрички говорят, как меня любят, я отвечаю им: это хорошо, ребята, но если вы меня любите, не делайте глупостей. Потому что мне же “прилетит”. По тому делу мы доказали невиновность Виктора, но представьте только, как вашего брата обвиняют в том, что он кого-то убил».

Теперь Альварес редко наведывается в Мексику, так как опасается за свою безопасность: «У меня в Мексике всегда личная охрана, так как могут грабануть прямо на светофоре. Слишком уж здесь небезопасно… А правительство это особо не напрягает. Они другим заняты».

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