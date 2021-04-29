Мунгия нашел замену Головкину. Объявлены новая дата боя и соперник
Промоутерская компания Golden Boy Promotions официально анонсировала вечер профессионального бокса, который пройдет 19 июня в
Промоутерская компания Golden Boy Promotions официально анонсировала вечер профессионального бокса, который пройдет 19 июня в
В главном событии
Изначально их поединок должен был состояться 23 апреля, однако сорвался
Сулецки, после одностороннего поражения американцу Деметриусу Андрейду (29−0−0, 18 KO) в июне 2019 года, провел всего один поединок, в августе на родине перебоксировав по итогам десяти раундов армянского ветерана Сашу Енгояна (44−8−1, 26 KO). Мунгия в октябре досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO).
При этом ранее сообщалось, что Мунгия договорился на май с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Однако позже мексиканец передумал драться с казахстанцем и предпочел провести бой в апреле с другим соперником.