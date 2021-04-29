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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Мунгия нашел замену Головкину. Объявлены новая дата боя и соперник

Промоутерская компания Golden Boy Promotions официально анонсировала вечер профессионального бокса, который пройдет 19 июня в Эль-Пасо (штат Техас, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

В главном событии экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (36−0−0, 29 KO) сойдется с экс-претендентом на титул в среднем весе Мацеем Сулецки (29−2−0, 11 KO) из Польши.

Изначально их поединок должен был состояться 23 апреля, однако сорвался из-за  травмы поляка. После этого Сулецки хотели заменить на американца Димитриуса Балларда, но когда до выхода на ринг оставалось немногим более недели, травмировался и он.

Сулецки, после одностороннего поражения американцу Деметриусу Андрейду (29−0−0, 18 KO) в июне 2019 года, провел всего один поединок, в августе на родине перебоксировав по итогам десяти раундов армянского ветерана Сашу Енгояна (44−8−1, 26 KO). Мунгия в октябре досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO).

При этом ранее сообщалось, что Мунгия договорился на май с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Однако позже мексиканец передумал драться с казахстанцем и предпочел провести бой в апреле с другим соперником.

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