«Канело» рассказал, когда проведет третий бой с Головкиным

«Готов ли я драться с Головкиным и Бенавидесом после того, как возьму все пояса в суперсреднем весе? — приводит слова “Канело” vRINGe.com со ссылкой на BoxingNews24. — Да, конечно! А почему бы и нет? Думаю, эти бои станут моей новой целью после того, как я достигну нынешней. Знаете, как оно бывает? Мне часто говорили раньше, что я избегаю боя с Каллумом Смитом. А после того, как я его побил, принялись говорить, что тот попросту оказался не таким крутым, как предполагалось. А вдруг все дело не в нем, вдруг все дело не в оппонентах? А вдруг все дело в том, что соперник выглядел не очень хорошо по той причине, что противостоял мне?».