«Канело» рассказал, когда проведет третий бой с Головкиным
Мексиканская суперзвезда, обладатель поясов по версиям WBC/WBA Super/The Ring во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (55−1−2, 37 КО) утверждает, что непременно встретится с
Мексиканская суперзвезда, обладатель поясов по версиям WBC/WBA Super/The Ring во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (55−1−2, 37 КО) утверждает, что непременно встретится с
«Канело» обещает сделать это сразу же после того, как добьется главной поставленной перед собой цели — станет абсолютным чемпионом дивизиона. В мае он проведет объединительную схватку с чемпионом WBO британцем Билли Джо Сондерсом (30−0, 14 КО), а в случае победы планирует встретиться в сентябре с обладателем пояса IBF американцем Калебом Плантом (21−0, 12 КО).
«Готов ли я драться с Головкиным и Бенавидесом после того, как возьму все пояса в суперсреднем весе? — приводит слова “Канело” vRINGe.com со ссылкой на BoxingNews24. — Да, конечно! А почему бы и нет? Думаю, эти бои станут моей новой целью после того, как я достигну нынешней. Знаете, как оно бывает? Мне часто говорили раньше, что я избегаю боя с Каллумом Смитом. А после того, как я его побил, принялись говорить, что тот попросту оказался не таким крутым, как предполагалось. А вдруг все дело не в нем, вдруг все дело не в оппонентах? А вдруг все дело в том, что соперник выглядел не очень хорошо по той причине, что противостоял мне?».
Мексиканец ранее дважды дрался с Головкиным. В сентябре 2017 года свел поединок вничью, а ровно через 12 месяцев победил решением. При этом Альварес не исключил проведения другого