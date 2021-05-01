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09:02 (мск), источник: Sport24

Бивол оказался легче Ричардса перед защитой титула WBA

30 апреля в Манчестере состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского вечера, который пройдет 1 мая.

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Одним из главных событий вечера станет очередная защита чемпионского пояса боксером из России Дмитрием Биволом. Непобежденный боксер встретится с британцем Крэйгом Ричардсом. На кону будет стоять титул WBA, которым владеет россиянин.

По итогам взвешивания вес Бивола составил 79 кг, тогда как британец показал на весах 79,1 кг.

Бивол последний раз выходил на ринг в октябре 2019-го. Тогда он справился с Ленином Кастильо и в шестой раз защитил звание по версии Всемирной боксерской ассоциации. Для Ричардса этот бой станет первым с декабря 2020-го.

В послужном списке Бивола 17 побед, Ричардса — 16 выигранных боев, 1 ничья и 1 поражение.

Добавим, что главным боем вечера станет поединок экс-чемпиона мира в тяжелом весе Джозефа Паркера против Дерека Чисоры.

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