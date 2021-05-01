Бивол оказался легче Ричардса перед защитой титула WBA

Одним из главных событий вечера станет очередная защита чемпионского пояса боксером из России Дмитрием Биволом. Непобежденный боксер встретится с британцем Крэйгом Ричардсом. На кону будет стоять титул WBA, которым владеет россиянин.

Бивол последний раз выходил на ринг в октябре 2019-го. Тогда он справился с Ленином Кастильо и в шестой раз защитил звание по версии Всемирной боксерской ассоциации. Для Ричардса этот бой станет первым с декабря 2020-го.