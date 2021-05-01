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22:32 (мск), источник: ТАСС

Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

ТАСС, 1 мая. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Манчестере, он выиграл у британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей.

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Источник: РИА "Новости"

Все судьи отдали победу Биволу — 118:110, 115:114, 115:113.

Поединок начался с традиционной разведки. Ричардс отдал инициативу сопернику, действуя на отходах и контратаках и больше внимания уделяя обороне. Бивол работал первым номером, но зачастую его удары не доходили цели. Во втором раунде россиянин пристрелялся и стал чаще попадать. В основном проходили прямые удары левой и правой кроссом (через руку соперника). Во втором раунде Биволу удалось даже слегка потрясти соперника, а в третьем россиянин пропустил чувствительный удар и устроил атакующий штурм, британец уверенно отбился и перевел поединок в спокойный темп.

В дальнейшем Ричардс отказался от контратакующей тактики и стал чаще начинать атаки, а также сам сближался с соперником, чем только облегчал ему задачу. Россиянин уверенно владел инициативой и опережал Ричардса, нанося много точных ударов. Оборона британца оставляла желать лучшего — он держал руки впереди или внизу и не успевал отводить их назад, но стойко выдерживал все удары Бивола. Атаки россиянина, казалось, не причиняли особого ущерба Ричардсу, а в концовке боя тот даже сохранил больше сил и навязал борьбу противнику, последние несколько раундов россиянин провел в невысоком темпе и проиграл.

Следующий бой против Рамиреса?

Бивол в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. Спортсмен из Санкт-Петербурга уже в седьмом бою в карьере завоевал временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе после завершения карьеры владевшего на тот момент поясом американца Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.

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В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхёрста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде, а затем — решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля, американца Джо Смита — младшего и доминиканца Ленина Кастильо. В октябре 2019 года россиянину был присвоен статус суперчемпиона мира WBA.

В послужном списке 30-летнего россиянина 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бивол продлил серию до пяти побед решением судей, в последний раз он побеждал досрочно в марте прошлого года Барреру. Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявлял, что Бивол в случае победы над Ричардсом следующий бой может провести против бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг, третьего номера рейтинга WBA в весе до 79,38 кг мексиканца Хильберто Рамиреса.

31-летний Ричардс впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его послужном списке теперь 16 побед (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. Все поединки он провел в Великобритании. До боя он занимал пятое место в рейтинге WBA.

На данный момент двое россиян владеют чемпионскими титулами: Бивол и Артур Бетербиев (WBC и IBF, до 79,38 кг).

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