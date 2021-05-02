Британский боксер Чисора проиграл бывшему чемпиону мира Паркеру

37-летний Чисора потерпел 11-е поражение при 33 победах (23 нокаутом). Британец был претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв в 2012 году украинцу Виталию Кличко. В прошлом поединке в октябре 2020 года Чисора уступил бывшему абсолютному чемпиону мира в весовой категории до 90,78 кг украинцу Александру Усику решением судей. Чисора известен скандальным поведением за оплеуху Виталию Кличко, плевок в его брата Владимира, драку с Дэвидом Хэем.