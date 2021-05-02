Чемпион с 22 нокаутами в весе Головкина одержал победу
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Он
Британский боксер Крис
Он провел защиту титула в рамках шоу в Манчестере (Великобритания) и был сильнее своего соотечественника Маркуса Моррисона, в статистике которого уже было три поражения в 26 боях.
Поединок был запланирован на десять раундов. Юбенк, не дравшийся с конца 2019 года, выиграл единогласным решением судей — 98:92, 98:92, 98:92. Для него эта победа стала 30-й в профи при двух поражениях.
Напомним, что ранее Юбенк заявил, что мечтает в этом году отобрать титулы чемпиона IBF и IBO в среднем дивизионе у казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). При этом он мог подраться с GGG еще в 2016 году, но тогда в последний момент британец сорвал переговоры.
В рамках вечера бокса в Манчестере также россиянин Дмитрий Бивол защитил пояс WBA в полутяжелом весе.