Чемпион с 22 нокаутами в весе Головкина одержал победу

Британский боксер Крис Юбенк-младший, обладатель «обычного» титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, одержал победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел защиту титула в рамках шоу в Манчестере (Великобритания) и был сильнее своего соотечественника Маркуса Моррисона, в статистике которого уже было три поражения в 26 боях.

Поединок был запланирован на десять раундов. Юбенк, не дравшийся с конца 2019 года, выиграл единогласным решением судей — 98:92, 98:92, 98:92. Для него эта победа стала 30-й в профи при двух поражениях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EjWMhLIlrE4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что ранее Юбенк заявил, что мечтает в этом году отобрать титулы чемпиона IBF и IBO в среднем дивизионе у казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). При этом он мог подраться с GGG еще в 2016 году, но тогда в последний момент британец сорвал переговоры.