Абсолютная чемпионка мира в весе Шариповой защитила свои титулы

Абсолютная чемпионка мира в легком весе, олимпийская чемпионка из Ирландии 34-летняя Кэти Тэйлор защитила свои титулы WBC, WBA, IBF и WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она провела поединок в рамках вечера бокса в Манчестере (Великобритания) и победила местную претендентку 36-летнюю Наташу Джонас, нанеся ей второе поражение в карьере. Победа стала для Тейлор 18-й в профи, она ни разу не проигрывала. Судьи вынесли единогласный вердикт — 96−94, 96−95, 96−95.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YTfWE-uNPTc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках этого вечера бокса также пояс WBA в полутяжелом весе защитил россиянин Дмитрий Бивол, а обещавший нокаутировать Геннадия Головкина британец Крис Юбенк-младший, обладатель «обычного» титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, не смог нокаутировать ноунейма.

В главном же бою экс-чемпион мира в тяжелом весе Джозеф Паркер из Новой Зеландии победил раздельным решением судей британца Дерека Чисору и завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO.