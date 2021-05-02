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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Абсолютная чемпионка мира в весе Шариповой защитила свои титулы

Казахстанка хотела претендовать на бой с ней.

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Абсолютная чемпионка мира в легком весе, олимпийская чемпионка из Ирландии 34-летняя Кэти Тэйлор защитила свои титулы WBC, WBA, IBF и WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она провела поединок в рамках вечера бокса в Манчестере (Великобритания) и победила местную претендентку 36-летнюю Наташу Джонас, нанеся ей второе поражение в карьере. Победа стала для Тейлор 18-й в профи, она ни разу не проигрывала. Судьи вынесли единогласный вердикт — 96−94, 96−95, 96−95.

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В рамках этого вечера бокса также пояс WBA в полутяжелом весе защитил россиянин Дмитрий Бивол, а обещавший нокаутировать Геннадия Головкина британец Крис Юбенк-младший, обладатель «обычного» титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, не смог нокаутировать ноунейма.

В главном же бою экс-чемпион мира в тяжелом весе Джозеф Паркер из Новой Зеландии победил раздельным решением судей британца Дерека Чисору и завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Напомним, что обязательной претенденткой на бой с Тейлор хотела стать казахстанская боксерша 26-летняя Фируза Шарипова (13−1, 7 КО). Для этого ей нужно было победить Софью Очигаву, владеющую титулами чемпионки мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе. Но всего за два дня до боя россиянка от него отказалась, а Шарипова вместо этого победила работающую в СИЗО спарринг-партнера.

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