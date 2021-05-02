Абсолютная чемпионка мира в весе Шариповой защитила свои титулы
Казахстанка хотела претендовать на бой с ней.
Казахстанка хотела претендовать на бой с ней.
Абсолютная чемпионка мира в легком весе, олимпийская чемпионка из Ирландии 34-летняя Кэти Тэйлор защитила свои титулы WBC, WBA, IBF и WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она провела поединок в рамках вечера бокса в Манчестере (Великобритания) и победила местную претендентку 36-летнюю Наташу Джонас, нанеся ей второе поражение в карьере. Победа стала для Тейлор 18-й в профи, она ни разу не проигрывала. Судьи вынесли единогласный вердикт — 96−94, 96−95, 96−95.
В рамках этого вечера бокса также пояс WBA в полутяжелом весе защитил россиянин Дмитрий Бивол, а обещавший нокаутировать Геннадия Головкина британец Крис
В главном же бою
Напомним, что обязательной претенденткой на бой с Тейлор хотела стать казахстанская боксерша 26-летняя Фируза Шарипова (13−1, 7 КО). Для этого ей нужно было победить Софью Очигаву, владеющую титулами чемпионки мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе. Но всего за два дня до боя россиянка от него отказалась, а Шарипова вместо этого победила работающую в СИЗО