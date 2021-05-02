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14:25 (мск), источник: Vesti.kz

Эрисланди Лара вырубил соперника за 77 секунд и стал новым чемпионом в весе Головкина

Он завоевал вакантный титул.

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Источник: AP 2021

Американский боксер Эрисланди Лара (26−3−3, 16 KO) стал чемпионом WBA Regular в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону его боя против соотечественника Томаса Ламанна (30−5−1, 12 KO) в Карсоне (США). Оба пришли в дивизион из первого среднего веса.

Поединок был запланирован на 12 раундов, но завершился уже в первом. Лара нокаутировал Ламанна через 77 секунд после начала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что главным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации является японец Риота Мурата (16−2, 13 KO). Ранее он владел поясом WBA Regular, но зимой организация повысила, отдав титул WBA Super. А вакантный «регулярный» в итоге и достался Ларе.

Напомним, что чемпионом IBF и IBO в среднем весе является казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), который зимой может провести с Муратой объединительный бой.

В главном же бою вечера бокса, в котором Лара выступил в андеркарте, супертяж Энди Руис (34−2, 22 КО) одержал победу в первом бою после поражения от Энтони Джошуа (24−1, 22 КО).

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