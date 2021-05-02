Эрисланди Лара вырубил соперника за 77 секунд и стал новым чемпионом в весе Головкина

Американский боксер Эрисланди Лара (26−3−3, 16 KO) стал чемпионом WBA Regular в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону его боя против соотечественника Томаса Ламанна (30−5−1, 12 KO) в Карсоне (США). Оба пришли в дивизион из первого среднего веса.

Поединок был запланирован на 12 раундов, но завершился уже в первом. Лара нокаутировал Ламанна через 77 секунд после начала.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2CH7wBWkMqk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что главным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации является японец Риота Мурата (16−2, 13 KO). Ранее он владел поясом WBA Regular, но зимой организация повысила, отдав титул WBA Super. А вакантный «регулярный» в итоге и достался Ларе.

Напомним, что чемпионом IBF и IBO в среднем весе является казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), который зимой может провести с Муратой объединительный бой.