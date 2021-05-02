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16:31 (мск), источник: ТАСС

Промоутер Хирн опроверг сообщения об отмене боксерского боя Фьюри и Джошуа

ТАСС, 2 мая. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не будет отменен. Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports.

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Источник: AP 2021

Ранее об отмене боя сообщил промоутер Фьюри Боб Арум.

«Мы получили контракт, у нас работают все системы, вовлечены юристы, бой состоится, — сказал Хирн. — Я думаю, что объявление будет на следующей неделе. Не знаю, откуда берутся слухи, что поединок будет отменен».

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Ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев в 2021 году. Первый поединок запланирован на июнь-июль 2021 года в Саудовской Аравии.

Джошуа 31 год, он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. В послужном списке Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

32-летний Фьюри владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В активе британца 30 побед (21 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.

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