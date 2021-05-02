Промоутер Хирн опроверг сообщения об отмене боксерского боя Фьюри и Джошуа

Ранее об отмене боя сообщил промоутер Фьюри Боб Арум.

«Мы получили контракт, у нас работают все системы, вовлечены юристы, бой состоится, — сказал Хирн. — Я думаю, что объявление будет на следующей неделе. Не знаю, откуда берутся слухи, что поединок будет отменен».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ba1a544d247a0c2223fb" data-vnd="ba1a544d247a0c2223fb" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ba1a544d247a0c2223fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев в 2021 году. Первый поединок запланирован на июнь-июль 2021 года в Саудовской Аравии.

Джошуа 31 год, он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. В послужном списке Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.