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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж потерял позиции после обновления рейтинга WBA

Еще одно изменение коснулось легковеса.

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) после насыщенных титульными поединками выходных обновила свой рейтинг. Изменения коснулись двух казахстанских боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, небольшое падение совершил супертяж Жан Кособуцкий. С 14-й строчки он переместился на 15-ю.

Во втором легчайшем весе Евгений Павлов закрепился в первой десятке. Он поднялся с 11-го места на десятое.

На остальных бойцах топ-листа процесс обновления рейтинга не сказался.

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