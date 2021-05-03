Казахстанский супертяж потерял позиции после обновления рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) после насыщенных титульными поединками выходных обновила свой рейтинг. Изменения коснулись двух казахстанских боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, небольшое падение совершил супертяж Жан Кособуцкий. С 14-й строчки он переместился на 15-ю.

Во втором легчайшем весе Евгений Павлов закрепился в первой десятке. Он поднялся с 11-го места на десятое.