Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2.05
Монако
Лион
23
Футбол. Зарубежный
2.05
Валенсия
Барселона
23
Хоккей. НХЛ
2.05
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Футбол. Зарубежный
2.05
Сампдория
Рома
20
Футбол. Зарубежный
2.05
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
40
Все события
Фоторепортажи
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
9Триумф «Авангарда»
10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кинг-Конг» захотел подраться с экс-чемпионом мира из Мексики

Он заявил о готовности к бою.

Наверх
Источник: AP 2021

Экс-чемпиона мира в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса (34−2, 22 КО), который в непростом бою прошел ветерана Криса Арреолу, уже снова ждут в ринге. Встречи с ним жаждет предположительно 42-летний Луис Ортис (32−2, 27 KO), пишет vRINGe.com.

По словам ветерана, выступление Арреолы его приятно поразило.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хороший бой, реально конкурентный и увлекательный. Теперь у Энди есть шанс снова выйти за мировой титул. Подожду, что он решит. А “Кинг Конг” — вот он здесь. Перед боем я зашел к Руису, пожелал ему удачи. Он в курсе, что я хочу с ним подраться. Я готов», — озвучил Ортис.

Добавим, что Руис побил Арреолу единогласным решением судей. При этом Энди побывал в нокдауне.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака»
Конте выиграл четвертое скудетто в карьере
Даниил Медведев рассказал, как перенес коронавирус
«Вы отстой»: продолжается скандал между ЦСКА и «Спартаком»
Лионель Месси забил 50-й гол в карьере со штрафного
«Локомотив» призвал прояснить ситуацию с болельщиками команды
Игроки «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь