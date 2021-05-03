«Кинг-Конг» захотел подраться с экс-чемпионом мира из Мексики
Он заявил о готовности к бою.
Он заявил о готовности к бою.
По словам ветерана, выступление Арреолы его приятно поразило.
«Хороший бой, реально конкурентный и увлекательный. Теперь у Энди есть шанс снова выйти за мировой титул. Подожду, что он решит. А “Кинг Конг” — вот он здесь. Перед боем я зашел к Руису, пожелал ему удачи. Он в курсе, что я хочу с ним подраться. Я готов», — озвучил Ортис.
Добавим, что Руис побил Арреолу единогласным решением судей. При этом Энди побывал в нокдауне.