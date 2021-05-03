«Кинг-Конг» захотел подраться с экс-чемпионом мира из Мексики

Экс-чемпиона мира в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса (34−2, 22 КО), который в непростом бою прошел ветерана Криса Арреолу, уже снова ждут в ринге. Встречи с ним жаждет предположительно 42-летний Луис Ортис (32−2, 27 KO), пишет vRINGe.com.

«Хороший бой, реально конкурентный и увлекательный. Теперь у Энди есть шанс снова выйти за мировой титул. Подожду, что он решит. А “Кинг Конг” — вот он здесь. Перед боем я зашел к Руису, пожелал ему удачи. Он в курсе, что я хочу с ним подраться. Я готов», — озвучил Ортис.