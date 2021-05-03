Чемпион с 22 нокаутами сделал заявление про бой с Головкиным

«Для меня это начало длинного пути. Я хочу быть активным в этом году, мне хочется провести, по крайней мере, еще два боя. Это отличный старт. Отдаю должное Маркусу: другие парни падали от тех ударов, которые он пропускал. Он же продолжал идти вперед. Выражаю ему свое уважение. В среднем весе не мало чемпионов мира. Есть много громких имен, с которыми я мог бы выйти на ринг и провести бой. Но моей конечной целью является Головкин, или любой другой боец с титулом. Они все на моем радаре, и я иду за ними», — цитирует Юбенка Boxingscene.com.