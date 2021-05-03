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20:10 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион с 22 нокаутами сделал заявление про бой с Головкиным

Обладатель титул временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбенк-младший (30−2, 22 КО) заявил о намерении провести бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в этом же дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: boxingscene.com

«Для меня это начало длинного пути. Я хочу быть активным в этом году, мне хочется провести, по крайней мере, еще два боя. Это отличный старт. Отдаю должное Маркусу: другие парни падали от тех ударов, которые он пропускал. Он же продолжал идти вперед. Выражаю ему свое уважение. В среднем весе не мало чемпионов мира. Есть много громких имен, с которыми я мог бы выйти на ринг и провести бой. Но моей конечной целью является Головкин, или любой другой боец с титулом. Они все на моем радаре, и я иду за ними», — цитирует Юбенка Boxingscene.com.

Ранее Юбенк заявил, что мечтает в этом году отобрать титулы у головкина, так как знает, как нокаутировать казахстанца. При этом он мог подраться с GGG еще в 2016 году, но тогда бой сорвался по вине британца.

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