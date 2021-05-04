Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
5.05
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.05
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
5.05
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
5.05
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
35
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
31
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковалёв объявил о желании провести реванш с Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв заявил, что желает провести матч-реванш с обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Давай проведём реванш», — написал Ковалёв в комментариях к посту DAZN в «Инстаграме», в котором перечислены последние соперники Альвареса.

В ноябре 2019 года Альварес нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде.

В январе сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. Вчера, 3 мая, стало известно, что Ковалёв возобновит карьеру. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Овечкин не доиграл матч, канадец избил Панарина и Бучневича
Стал известен соперник хоккеистов РФ в полуфинале юниорского ЧМ
Источник: Жирков покинет «Зенит»
Россиянка стала чемпионкой мира по шашкам после скандала
Хачанов уступил в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде
В Латвии прокомментировали слухи о неготовности к проведению ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь