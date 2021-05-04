Ковалёв объявил о желании провести реванш с Альваресом

«Давай проведём реванш», — написал Ковалёв в комментариях к посту DAZN в «Инстаграме», в котором перечислены последние соперники Альвареса.

В январе сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. Вчера, 3 мая, стало известно, что Ковалёв возобновит карьеру. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).