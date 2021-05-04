Ковалёв объявил о желании провести реванш с Альваресом
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв заявил, что желает провести
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв заявил, что желает провести
«Давай проведём реванш», — написал Ковалёв в комментариях к посту DAZN в «Инстаграме», в котором перечислены последние соперники Альвареса.
В ноябре 2019 года Альварес нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде.
В январе сообщалось, что Ковалёв провалил два