Жанибек Алимханулы возвращается после травмы. Известны дата боя и соперник
Он отправляется в США.
Он отправляется в США.
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) восстановился после травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как сообщается в аккаунте команды боксера в Instagram, он уже готовится к возвращению на ринг.
Напомним, Алимханулы должен был драться на вечере бокса в Алматы 27 февраля, но вынужден был сняться
«Уважаемые болельщики! Травма Жанибека зажила! Слава Аллаху! Известны дата боя и соперник. Скоро будет объявлено. Хорошо потренировавшись, мы отправляемся в Америку, чтобы показать миру казахский стиль», — говорится в сообщении.