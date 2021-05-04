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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы возвращается после травмы. Известны дата боя и соперник

Он отправляется в США.

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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) восстановился после травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщается в аккаунте команды боксера в Instagram, он уже готовится к возвращению на ринг.

Напомним, Алимханулы должен был драться на вечере бокса в Алматы 27 февраля, но вынужден был сняться из-за повреждения. Он владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уважаемые болельщики! Травма Жанибека зажила! Слава Аллаху! Известны дата боя и соперник. Скоро будет объявлено. Хорошо потренировавшись, мы отправляемся в Америку, чтобы показать миру казахский стиль», — говорится в сообщении.

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