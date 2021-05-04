Первая защита титула от WBA? Казахстанский супертяж узнал дату и место поединка

Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий (15−0, 14 КО) может в июле провести первую защиту пояса WBA International, завоеванного в февральском бою, передает корреспондент Vesti.kz.

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Местом боя выбран Дубай (ОАЭ), где казахстанец боксировал год назад и победил во втором раунде Абрахама Табула (17−5−1, 14 КО) из Ганы. Новый соперник 32-летнего казахстанца еще не определен, но с потенциальным кандидатом идут переговоры.

12-раундовый бой может состояться 10 июля. Кособуцкий готовится к поединку, ожидая официального объявления. Свой пояс от WBA он выиграл, нокаутировав в четвертом раунде в Гамбурге нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО).