Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
5.05
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.05
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
5.05
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
5.05
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
5.05
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
9Триумф «Авангарда»
19:25 (мск), источник: Vesti.kz

Первая защита титула от WBA? Казахстанский супертяж узнал дату и место поединка

Идут переговоры с соперником.

Наверх

Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий (15−0, 14 КО) может в июле провести первую защиту пояса WBA International, завоеванного в февральском бою, передает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
Казахстанский супертяж потерял позиции после обновления рейтинга WBA

Местом боя выбран Дубай (ОАЭ), где казахстанец боксировал год назад и победил во втором раунде Абрахама Табула (17−5−1, 14 КО) из Ганы. Новый соперник 32-летнего казахстанца еще не определен, но с потенциальным кандидатом идут переговоры.

12-раундовый бой может состояться 10 июля. Кособуцкий готовится к поединку, ожидая официального объявления. Свой пояс от WBA он выиграл, нокаутировав в четвертом раунде в Гамбурге нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО).

Ранее казахстанский боксер подписал контракт с новыми представителями из Великобритании, а один из своих боев он хотел бы провести в Казахстане. Ему «выбрали» потенциальную оппозицию.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Португалец - главный кандидат на пост тренера «Спартака»
Внезапно: Моуринью - в «Роме». Получится ли там у него
Источник: Жирков покинет «Зенит»
Из РПЛ нельзя вылететь - можно только умереть. Кого ждать из ФНЛ
Российская шашистка рассказала о победе на ЧМ и снятии флага
Хоккеист «Тампы» Кучеров вернулся к тренировкам с командой
В Латвии прокомментировали слухи о неготовности к проведению ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь