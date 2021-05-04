Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
овертайм
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
33
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
37
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
4 мая, источник: Vesti.kz

Уроженка Казахстана после завоевания титулов чемпионки в профи рассказала о подготовке к Олимпиаде

Кристина Хаммер готовится взять лицензию.

Наверх

30-летняя уроженка Казахстана Кристина Хаммер (26−1, 12 КО) готовится завоевать олимпийскую лицензию, сообщают Vesti.kz.

Боксерша готовится представлять сборную Германии в весовой категории до 75-ти килограммов. В своем аккаунте в Instagram Хаммер опубликовала промо-ролик.

«Только одно видение. Сейчас продолжается подготовка к европейской квалификации на Олимпиаду. Дорога в Токио. Горжусь представлять Германию в весе до 75 килограммов», — написала спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в феврале Хаммер объявила об уходе из профессионального бокса в любительский, чтобы выступить на Олимпиаде в Токио. Перед этим она завоевала титул чемпионки мира от IBF и «временный» пояс WBC. В профи выступает в рамках второго среднего веса — до 76,2 килограмма.

Хаммер родилась в Карагандинской области в поселке Новодолинка. В раннем детстве она вместе с родителями эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году. Сейчас проживает в Дортмунде.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Зинченко - дважды герой матча с ПСЖ. Принял участие в двух голах
Внезапно: Моуринью - в «Роме». Получится ли там у него
Португалец - главный кандидат на пост тренера «Спартака»
Из РПЛ нельзя вылететь - можно только умереть. Кого ждать из ФНЛ
«Арбитров стали мотивировать деньгами». Обзор судейства тура РПЛ
Макгрегора посчитали посмешищем MMA
Ла Лига расследует вечеринку игроков «Барселоны» в доме Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь