Уроженка Казахстана после завоевания титулов чемпионки в профи рассказала о подготовке к Олимпиаде
Кристина Хаммер готовится взять лицензию.
Кристина Хаммер готовится взять лицензию.
30-летняя уроженка Казахстана Кристина Хаммер (26−1, 12 КО) готовится завоевать олимпийскую лицензию, сообщают Vesti.kz.
Боксерша готовится представлять сборную Германии в весовой категории до 75-ти килограммов. В своем аккаунте в Instagram Хаммер опубликовала
«Только одно видение. Сейчас продолжается подготовка к европейской квалификации на Олимпиаду. Дорога в Токио. Горжусь представлять Германию в весе до 75 килограммов», — написала спортсменка.
Напомним, что в феврале Хаммер объявила об уходе из профессионального бокса в любительский, чтобы выступить на Олимпиаде в Токио. Перед этим она завоевала титул чемпионки мира от IBF и «временный» пояс WBC. В профи выступает в рамках второго среднего веса — до 76,2 килограмма.
Хаммер родилась в Карагандинской области в поселке Новодолинка. В раннем детстве она вместе с родителями эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году. Сейчас проживает в Дортмунде.