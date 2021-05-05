«Головкин еще не завершил карьеру». Тренер «Канело» раскрыл планы на 2022 год

В беседе тренер рассказал о завершении тренировочного лагеря к предстоящему бою против британского чемпиона WBO Билли Джо Сондерса (30−0, 14 КО), дал характеристику будущему оппоненту, еще раз обозначил план встретиться с объединенным чемпионом полутяжелого веса (до 79,4 килограмма) из России Артуром Бетербиевым (16−0, 16 КО) в следующем году, а также высказался о других возможных опциях для мексиканской звезды.
— Говоря о бое против Сондерса, в эти оставшиеся дни тренировочного лагеря что осталось сделать?
— Последнюю неделю мы работали над скоростью. Мы сейчас близко к весу. У нас была отличная подготовка. Я надеюсь, все сложится так, как мы к этому готовились.
— Сондерс — это самый сильный, самый быстрый боец, с которым вы дрались?
— Да, так и есть. Он упорно работает над скоростью. Его сильные стороны — это ноги, финты, комбинации и кондиции. Он сейчас на пике своей карьеры.
— Вы рассказывали мне, что хотите боя с Бетербиевым в будущем, если Сауль станет абсолютным чемпионом в 76,2 килограмма. Многие фаны удивлены этому. Почему он? Он же такой большой? Сауль меньше, зачем? Зачем вы хотите это испытание?
— Смотрите, если все пройдет хорошо с Сондерсом, Плантом, если мы победим в обоих боях, по моему плану Сауль поднимется в 79,4 килограмма и подерется с Бетербиевым. Это хороший поединок, и Бетербиев силен. Но Сауль также силен, и я хотел бы такой бой в следующем году.
— Многие люди говорят, что он слишком большой.
— Да, но в жизни все риск. Ковалев на то время был риском. То же было с Котто и Траутом. Но для того, чтобы продолжать творить историю и остаться в ней одним из великих, нужно идти на подобный риск. И мы готовы пойти на такие риски. Сондерс, Плант и рискованный бой с Бетербиевым — я вижу его в следующем году. Но нам нужно победить в следующих двух поединках.
— Какие еще опции для него?
— Ну, есть Чарло, Головкин еще не завершил карьеру. У нас есть открытые варианты.
— Бенавидес?
— Бенавидес тоже. Мне бы понравился поединок между Саулем и Бенавидесом.
Напомним, что бой «Канело» и Сондерса состоится 8 мая на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). При этом фанаты бокса надеялись, что третий поединок с Головкиным состоится до конца текущего года. Казахстанец уступил мексиканцу решением судей в 2018 году, тогда как годом ранее соперники завершили поединок вничью.