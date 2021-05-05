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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв объявил о возобновлении карьеры

38-летний бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв объявил о возобновлении карьеры после вынужденной паузы, причиной которой стал положительный тест на допинг.

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10
фотографий

«Слава богу, всё позади и я возвращаюсь к своей боксерской карьере», — гласит пост Ковалёва в «Инстаграме».

В январе сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (ВАДА).

Напомним, 38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

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