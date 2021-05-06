«На ринге был будто пьяный»: первое интервью Поветкина после боя с Уайтом

В конце марта в Гибралтаре 41-летний Поветкин техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл Уайту в реванше и потерял временный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Первый поединок между этими боксерами в августе 2020 года завершился в пятом раунде победой россиянина брутальным нокаутом, который был признан лучшим нокаутом 2020 года по версии WBC.

Сразу после второго поединка с Уайтом глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, Андрей Рябинский заявил, что будет отговаривать боксера от продолжения карьеры. При этом сам Поветкин после поражения не появлялся в медиапространстве.

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— Александр, сразу хотелось бы вас попросить проанализировать вашу вторую встречу с Уайтом.

— Как это можно прокомментировать? Я проиграл. Я не знаю, из-за чего, трудно назвать причину. Вы знаете, трудно описать свое ощущение. Я вышел на ринг, наверное, как будто пьяным… Хотя я и не пью. А Уайт молодец, выиграл. Что тут добавить.

— Многие в качестве возможной причины неудачи называют последствия коронавируса, который вы в непростой форме перенесли в конце осени. Действительно ли это сказывалось?

— Не знаю, хотя может быть. Повторюсь, на ринге был как будто пьяный. А вообще говорить можно что угодно. Но я понимаю, что проиграл, но не сдаюсь.

— Можно ли говорить, что в этом бою все пошло не так?

— Конечно, хотелось бы выступить по-другому.

— Ну и теперь задам вопрос, интересующий общественность больше всего: как будет дальше развиваться ваша карьера? Будете ли вы продолжать выступления?

— Я сейчас еще раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/COhantgIDMr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Василий Конов (@vasily_konov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ну вам хочется продолжать?

— Мне всегда хочется драться, вы же знаете.

— Так от чего зависит ваше конечное решение?

— От состояния (здоровья. — Прим. ред.). Как ни крути, мне идет 42-й год, а ребята выступают все моложе и моложе. И тут волей-неволей понимаешь, что возраст дает о себе знать.

— Существуют ли временные рамки, когда вы определитесь относительно продолжения карьеры?

— А куда мне спешить… Я не тороплюсь.

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— После поединка с Уайтом вы в Москве прошли углубленное медицинское обследование. Расскажете об итогах?

— После коронавируса у меня были проблемы в том, что сильно были задеты сосуды. А сейчас пролечился и вроде все нормально. Буду еще наблюдаться.

Также в бою получил травму руки — сломан палец (показывает на основание большого пальца правой руки). Не знаю, серьезно или нет. В принципе так побаливало, но ничего, нормально. Но это не значит, что проиграл из-за пальца. Я проиграл из-за того, что, наверное, на данный момент был слабее. Вот и все.

А так Уайт молодец, выиграл. Если я буду боксировать, то я постараюсь у него обязательно выиграть.

— То есть в случае принятия решения о продолжении карьеры вы бы хотели в третий раз встретиться с Уайтом?

— Обязательно. Это 100%. Я был бы рад, если бы это получилось.