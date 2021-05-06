Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
24
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
04
Хоккей. НХЛ
04:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
32
Хоккей. НХЛ
7.05
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.05
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.05
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.05
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.05
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
24
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«На ринге был будто пьяный»: первое интервью Поветкина после боя с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием Коновым — младшим поделился впечатлениями от второго поединка с британцем Диллианом Уайтом, рассказал о состоянии своего здоровья и затронул тему продолжения карьеры.

Наверх
Источник: AFP 2021

В конце марта в Гибралтаре 41-летний Поветкин техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл Уайту в реванше и потерял временный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Первый поединок между этими боксерами в августе 2020 года завершился в пятом раунде победой россиянина брутальным нокаутом, который был признан лучшим нокаутом 2020 года по версии WBC.

Сразу после второго поединка с Уайтом глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, Андрей Рябинский заявил, что будет отговаривать боксера от продолжения карьеры. При этом сам Поветкин после поражения не появлялся в медиапространстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Александр, сразу хотелось бы вас попросить проанализировать вашу вторую встречу с Уайтом.

— Как это можно прокомментировать? Я проиграл. Я не знаю, из-за чего, трудно назвать причину. Вы знаете, трудно описать свое ощущение. Я вышел на ринг, наверное, как будто пьяным… Хотя я и не пью. А Уайт молодец, выиграл. Что тут добавить.

— Многие в качестве возможной причины неудачи называют последствия коронавируса, который вы в непростой форме перенесли в конце осени. Действительно ли это сказывалось?

— Не знаю, хотя может быть. Повторюсь, на ринге был как будто пьяный. А вообще говорить можно что угодно. Но я понимаю, что проиграл, но не сдаюсь.

— Можно ли говорить, что в этом бою все пошло не так?

— Конечно, хотелось бы выступить по-другому.

— Ну и теперь задам вопрос, интересующий общественность больше всего: как будет дальше развиваться ваша карьера? Будете ли вы продолжать выступления?

— Я сейчас еще раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Ну вам хочется продолжать?

— Мне всегда хочется драться, вы же знаете.

— Так от чего зависит ваше конечное решение?

— От состояния (здоровья. — Прим. ред.). Как ни крути, мне идет 42-й год, а ребята выступают все моложе и моложе. И тут волей-неволей понимаешь, что возраст дает о себе знать.

— Существуют ли временные рамки, когда вы определитесь относительно продолжения карьеры?

— А куда мне спешить… Я не тороплюсь.

Читайте также
Ковалёв объявил о желании провести реванш с Альваресом

— После поединка с Уайтом вы в Москве прошли углубленное медицинское обследование. Расскажете об итогах?

— После коронавируса у меня были проблемы в том, что сильно были задеты сосуды. А сейчас пролечился и вроде все нормально. Буду еще наблюдаться.

Также в бою получил травму руки — сломан палец (показывает на основание большого пальца правой руки). Не знаю, серьезно или нет. В принципе так побаливало, но ничего, нормально. Но это не значит, что проиграл из-за пальца. Я проиграл из-за того, что, наверное, на данный момент был слабее. Вот и все.

А так Уайт молодец, выиграл. Если я буду боксировать, то я постараюсь у него обязательно выиграть.

— То есть в случае принятия решения о продолжении карьеры вы бы хотели в третий раз встретиться с Уайтом?

— Обязательно. Это 100%. Я был бы рад, если бы это получилось.

Василий Конов-мл.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Было страшно, что Россия упустит финал с Канадой. Ждем суперматч
Английский финал: «Челси» не оставил «Реалу» шансов
Массовая драка на первой секунде. «Рейнджерс» мстили за Панарина
Капризов разбушевался: разбил лицо канадцу и оформил дубль
России нужна Суперлига для богатых. Остальным не место в элите
Туктамышева: Мишин несколько раз после программ кричал «Богиня!»
«Фотосессии — это не мое». История самой красивой лыжницы России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь