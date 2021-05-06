«На ринге был будто пьяный»: первое интервью Поветкина после боя с Уайтом

В конце марта в Гибралтаре 41-летний Поветкин техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл Уайту в реванше и потерял временный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Первый поединок между этими боксерами в августе 2020 года завершился в пятом раунде победой россиянина брутальным нокаутом, который был признан лучшим нокаутом 2020 года по версии WBC.
Сразу после второго поединка с Уайтом глава промоутерской компании, представляющей интересы Поветкина, Андрей Рябинский заявил, что будет отговаривать боксера от продолжения карьеры. При этом сам Поветкин после поражения не появлялся в медиапространстве.
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— Александр, сразу хотелось бы вас попросить проанализировать вашу вторую встречу с Уайтом.
— Как это можно прокомментировать? Я проиграл. Я не знаю, из-за чего, трудно назвать причину. Вы знаете, трудно описать свое ощущение. Я вышел на ринг, наверное, как будто пьяным… Хотя я и не пью. А Уайт молодец, выиграл. Что тут добавить.
— Многие в качестве возможной причины неудачи называют последствия коронавируса, который вы в непростой форме перенесли в конце осени. Действительно ли это сказывалось?
— Не знаю, хотя может быть. Повторюсь, на ринге был как будто пьяный. А вообще говорить можно что угодно. Но я понимаю, что проиграл, но не сдаюсь.
— Можно ли говорить, что в этом бою все пошло не так?
— Конечно, хотелось бы выступить по-другому.
— Ну и теперь задам вопрос, интересующий общественность больше всего: как будет дальше развиваться ваша карьера? Будете ли вы продолжать выступления?
— Я сейчас еще раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял.
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— Ну вам хочется продолжать?
— Мне всегда хочется драться, вы же знаете.
— Так от чего зависит ваше конечное решение?
— От состояния (здоровья. — Прим. ред.). Как ни крути, мне идет 42-й год, а ребята выступают все моложе и моложе. И тут волей-неволей понимаешь, что возраст дает о себе знать.
— Существуют ли временные рамки, когда вы определитесь относительно продолжения карьеры?
— А куда мне спешить… Я не тороплюсь.
— После поединка с Уайтом вы в Москве прошли углубленное медицинское обследование. Расскажете об итогах?
— После коронавируса у меня были проблемы в том, что сильно были задеты сосуды. А сейчас пролечился и вроде все нормально. Буду еще наблюдаться.
Также в бою получил травму руки — сломан палец (показывает на основание большого пальца правой руки). Не знаю, серьезно или нет. В принципе так побаливало, но ничего, нормально. Но это не значит, что проиграл из-за пальца. Я проиграл из-за того, что, наверное, на данный момент был слабее. Вот и все.
А так Уайт молодец, выиграл. Если я буду боксировать, то я постараюсь у него обязательно выиграть.
— То есть в случае принятия решения о продолжении карьеры вы бы хотели в третий раз встретиться с Уайтом?
— Обязательно. Это 100%. Я был бы рад, если бы это получилось.