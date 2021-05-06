Свобода действия, или напряженная атмосфера в среднем весе. Кого бить Головкину и Алимханулы

Застой и вялость были при правлении мексиканца Сауля Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина. В центре внимания находилось их противостоянии. Остальные крепкие бойцы отошли на второй план. Более того, все защиты, пути и виражи приводили в итоге к очной битве королей.

На их фоне остальные действия терялись. Минусовая температура ощущалась долгое время. И казалось, что так будет продолжаться вечность. Опасения не сбылись — боксеры получили возможность взобраться на этот скользкий пьедестал.

Альварес ушел покорять новые земли. Мексиканец обзавелся мечтой стать абсолютным чемпионом во втором среднем весе. И пока у него все получается. Головкин в свою очередь остался. У него еще осталось по контракту с DAZN несколько поединков (пока неизвестно, будет ли он продлевать соглашение). Это дало возможность активизироваться остальным фаворитам.

Так что ситуация складывается интересная. При это в дивизионе страна представлена еще и Жанибеком Алимханулы, который вплотную подбирается к первым номерам рейтингов мировых организаций. От него, как и от GGG, нам с вами можно ожидать больших боев.

Кто сейчас в топ-листе? Интересно то, что нет боксера, кто бы удерживал у себя большую часть титулов. Головкин владеет поясами IBF и IBO. Американец Джермалл Чарло властвует в WBC. Еще один представитель США, Деметриус Андраде, является чемпионом по версии WBO, а японец Риота Мурата — по линии WBA.

Последний, к слову, был «регулярным». Однако организация сменила его статус. Так что он стал объектом для охоты. Хоть в США, хоть в Японии — поединок с ним будет топовым.

Здесь сразу же стоит отметить «льготника». В средний вес пришел американец Эрисланди Лара. Он поднялся из первого среднего, где владел титулом WBA Regular. Боссы структуры позволили ему обрести такой же статус и в новом месте. В первом же бою он завоевал подобный трофей, вырубив Томаса Ламанну.

Линейка центральных фигур расширилась. Это придало дополнительный огонь и расширило вариации для остальных. Тот же Алимханулы может нацелиться на Лару. Почему нет? Правда для него сейчас важно провести крутой бой, чтобы весь его бэкграунд горел качеством. Тогда и чемпионы станут на него оглядываться. Пока же его шаги неслышны на верхотуре.

Головкин в свою очередь пока не возвращался в ринг. И все идет к тому, что его первый поединок в году будет с менее известным боксером. Мурату держат в уме на конец года. Чарло — самый топовый вариант. Только у него в июне намечено противостояние. Потом восстановление и прочие моменты. Встреча с ним возможна, но пока не в ближайшее время.

А вот над Андраде можно подумать. В апреле он провел тяжелый поединок против Лиама Уильямса. Сейчас он отходит от битвы, но может легко включиться в переговоры. Сразиться с GGG — это его мечта. Объединительный бой, который привлечет огромное внимание и интерес.

Украинец Сергей Деревянченко вынужден после своих поражений в титульниках вновь стартовать с начальной позиции. Он постепенно будет подбираться к топам. Боксер заявил, что не оставит попыток все-таки стать чемпионом мира. Кондиции и возраст ему позволяют это сделать. Кстати, он может пересечься с Алимханулы.