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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Сауль Альварес назвал свою версию топ-3 рейтинга лучших боксёров мира

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, кого считает лучшими боксёрами мира вне зависимости от весовой категории.

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Источник: AP 2021

По его словам, назвать безусловного лидера рейтинга P4P очень непросто.

«Моя версия топ-3 рейтинга Pound-for-Pound? Теренс Кроуфорд, Теофимо Лопес, Наоя Иноуэ. Выбрать кого-то одного очень сложно. Мне также нравится наблюдать за Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, в предстоящие выходные Сауль Альварес проведёт объединительный поединок во втором среднем весе. На арене в Арлингтоне (штат Техас, США) мексиканец померится силами с обладателем титула по версии WBO Билли Джо Сондерсом.

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