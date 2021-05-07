Сауль Альварес назвал свою версию топ-3 рейтинга лучших боксёров мира

По его словам, назвать безусловного лидера рейтинга P4P очень непросто.

«Моя версия топ-3 рейтинга Pound-for-Pound? Теренс Кроуфорд, Теофимо Лопес, Наоя Иноуэ. Выбрать кого-то одного очень сложно. Мне также нравится наблюдать за Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией», — приводит слова Альвареса BoxingScene.