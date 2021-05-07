Макгрегор отреагировал на потасовку Мейвезера и Джейка Пола

«Эй, Леонард Эллерби (глава промоутерской компании Мейвезера. — Прим. “Чемпионата”), что такое происходит с Флойдом? Тот парень свернулся калачиком, вообще не сопротивлялся, а Флойд бегал вокруг него, изображая крутого парня. Парень на самом деле спас ситуацию, в которой оказался Флойд. Он должен поблагодарить его. Стыдно!» — написал Макгрегор в своём «инстаграме».