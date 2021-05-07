«Он сильно заржавел». Абель Санчес сделал прогноз на бой «Канело» — Сондерс

«Начнем с того, что у Сондерса были проблемы в предыдущем бою. А еще у него солидный простой. Он сильно заржавел, а ведь ему драться с лучшим из лучших. Думаю, в стартовых 4−5 раундах будет немного сложно, ведь Билли Джо очень даже техничный боец. Но затем «Канело» возьмет ситуацию в свои руки и легко победит. Прогноз? Если нокаутом, то это будет в концовке поединка. Если решением, то где-то со счетом 117−113 или 116−112. Усталость Сондерса? Нет, не думаю, что именно это будет ключевым фактором.

«Канело чертовски умен. Именно за счет этого он разбирает оппонентов. У него приличная скорость, отличные защитные навыки. На ближней дистанции его удары очень хороши. Как только он приспособится к темпу Сондерса, как только он его замедлит, то начнет вкладывать в соперника все удары, которые захочет. И при этом будет получать кайф от процесса. У «Канело» были оппоненты и покруче. У него были оппоненты гораздо крупнее и мощнее. Ни у кого нет такого же резюме, как у «Канело», — рассказал Санчес в интервью Fighthub.