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8 мая, источник: Vesti.kz

Алимханулы назвал победителя боя «Канело» — Сондерс и пообещал нокаутировать Альвареса

Они поборются за три титула.

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Источник: AP 2021

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (55−1−2, 37 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (30−0, 14 КО), а также отметил, что скоро нокаутирует самого «Канело», сообщает корреспондент Vesti.kz.

«“Канело” или Сондерс? Думаю, “Канело” выиграет. Желаю ему победы. Я не хочу, чтобы кто-то  его побил. Я хочу быть единственным боксером, который нокаутирует его. Я сделаю это скоро!» — написал он в Twitter.

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Бой «Канело» и Сондерса станет главным событием вечера бокса, который состоится 8 мая на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). По времени Нур-Султана боксеры выйдут на ринг примерно в девять утра 9 мая. Прямая трансляция боя «Канело» — Сондерс за три титула.

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