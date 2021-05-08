Алимханулы назвал победителя боя «Канело» — Сондерс и пообещал нокаутировать Альвареса
Они поборются за три титула.
Они поборются за три титула.
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (55−1−2, 37 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (30−0, 14 КО), а также отметил, что скоро нокаутирует самого «Канело», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«“Канело” или Сондерс? Думаю, “Канело” выиграет. Желаю ему победы. Я не хочу, чтобы
Бой «Канело» и Сондерса станет главным событием вечера бокса, который состоится 8 мая на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). По времени