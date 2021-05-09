«Альварес проигрывал, пока у Билли не закрылся глаз». Канело помог один мощный удар
Тренер Сондерса не дал ему продолжить главный бой в жизни. Британец едва не расплакался.
Тренер Сондерса не дал ему продолжить главный бой в жизни. Британец едва не расплакался.
Ранним утром 9 мая по московскому времени в Арлингтоне (штат Техас, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и обладатель титула WBO, небитый Билли Джо Сондерс. Схватка носила объединительный статус и по сути определяла лучшего в мире бойца во втором среднем весе. Её безусловным фаворитом считался мексиканец, что было вполне объяснимо. Боксёр, которого многие считают лидером рейтинга
Тем не менее, невзирая на отсутствие видимой интриги, организаторам вечера бокса удалось устроить классное шоу. Альварес уже не в первый раз в карьере бился в неделю главного мексиканского национального праздника «Синко де Майо», так что множество его соотечественников устроили себе праздничные выходные и прибыли в соседний с Мексикой Техас.
Альварес в Арлингтоне чувствовал себя настоящим хозяином. К примеру, Сондерс выходил на ринг практически в одиночку. Единственное, что бросалось в глаза, так это то, что Билли решил подчеркнуть своё этническое происхождение, так как на больших экранах во время его появления на ринге светились флаги цыганского народа, да и экипирован боксёр был соответствующе. А вот Альварес с выходом на арену обставил всё куда более эффективно. На AT&T Stadium прибыл оркестр Мариачи, а песня во славу Мексики сопровождалась танцами девушек в национальных костюмах. В общем, Канело мог чувствовать себя, как дома.
Наверное, такими контрастирующими выходами в ринг объяснялся и невнятный старт от Сондерса. Да, Билли пытался работать джебом, но Альварес перехватывал его атаки и очень быстро начал включать традиционную для себя работу по корпусу. Во втором раунде британец и вовсе выглядел бледно. Закрались опасения, что скоро мы станем свидетелями
Эффективным оружием британца стал джеб, да и работа Канело по корпусу уже не смотрелась так ярко. Дошло до того, что Сондерс начал прибегать к уловкам своего друга Тайсона Фьюри, показывая сопернику язык. После седьмого раунда назвать явного лидера в бою было сложно. Но в восьмой трёхминутке всё резко поменялось. В одном из эпизодов Саулю удалось донести до цели жёсткий удар снизу, после чего уже не очень хорошо выглядевший глаз Сондерса начал стремительно отекать и практически закрылся.
Канело поймал кураж и победно вскидывал руки, тем самым приводя в восторг огромную арену. Билли пытался показать, что готов принять рубку, но быстро спрятался за блоком. Сауль безусловно забрал восьмой раунд, в чём ему по сути помог один мощный удар, после которого всё и началось. В перерыве катмены пытались
Как бы то ни было, Сауль Альварес одержал досрочную победу и стал чемпионом мира уже по трём версиям — WBA, WBO, WBC. До звания абсолютного чемпиона мира остаётся лишь один пояс — IBF, которым владеет Калеб Плант. Именно его мексиканец и вызвал на бой после победы.
«Да, я хочу боя с Калебом Плантом. Я иду, мой друг», — сказал Канело.
В целом, после схватки Рыжий выглядел очень уверенно, будто бы и не было тех неудачных рандов в его исполнении, которые
«Альварес проигрывал, пока у Билли не закрылся глаз», — написал один из фанатов в социальной сети. Его поддержали множество других болельщиков, которые высказывали уверенность, что Сондерс побеждал по очкам.
Так ли это было на самом деле? На наш взгляд, британец, как минимум, выглядел не хуже. Статистика ударов говорит, что Билли был активнее, но менее точным. Сондерс выбросил за восемь раундов 284 удара, донеся до цели 60, в то время как Канело выбросил 206 панчей и попал по цели 73 раза. При этом по количеству точных джебов Сондерс перебил оппонента в два раза 30:15, но в то же время Билли уступил по количеству точных силовых ударов — 30:58. В общем, как часто бывает при такой статистике, насчитать судьи могли в любую сторону. Но в случае с Канело, конечно же, преимущество отдавалось ему.
Цифры, которые скажем прямо не отражали суть происходящего в ринге. Впрочем, сегодня это не имело значения. Альварес победил досрочно и может почивать на лаврах. Ну, а Сондерсу скажем спасибо за конкурентный поединок и пожелаем ему здоровья. Как оказалось, у британца сломана орбитальная кость, об этом рассказал Эдди Хирн. Так что решение остановить схватку было единственно верным. Надеемся, что Билли восстановится и вернётся сильнее.