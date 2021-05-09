«Это кодекс воина». Чемпион мира раскритиковал «Канело» после нокаута Сондерса
Чемпион мира по версии IBF Калеб Плант (21−0, 12 КО) отреагировал на досрочную победу Сауля «Канело» Альвареса (56−1−2, 38 КО) над Билли Джо Сондерсом (30−1, 14 КО).
Чемпион мира по версии IBF Калеб Плант (21−0, 12 КО) отреагировал на досрочную победу Сауля «Канело» Альвареса (56−1−2, 38 КО) над Билли Джо Сондерсом (30−1, 14 КО).
Американский боксер считает, что может
«Нельзя ломать подбородки бедным парням. Это кодекс воина. Есть вещи, которых я боюсь. Но я готов отдать последний вздох и душу за то, что мужчины не такие», — написал Плант.
Добавим, что ранее Планта назвали оппозицией для Альвареса, ведь победитель этого противостояния станет абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.
Напомним, Альварес победил техничным нокаутом британца Билли Джо Сондерса (30−1, 14 КО) в объединительном бою и теперь владеет поясами WBA, WBC и WBO во втором среднем весе. Сондерс не только получил травму во время поединка, но и проигрывал по очкам.