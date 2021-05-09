Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Севилья
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Милан
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Вест Бромвич Альбион
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Сельта
24
Футбол. Зарубежный
19:00
Герта
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Кротоне
50
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
01
Хоккей. НХЛ
10.05
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
18:05
Реймс
Монако
01
Хоккей. НХЛ
10.05
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Вальядолид
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
16:05
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Дижон
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Ним
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Брест
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Кальяри
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Торино
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Аталанта
25
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Эйбар
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн
Фрайбург
14
Футбол. Зарубежный
14:00
Сент-Этьен
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брайтон & Хоув
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Сассуоло
12
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
20:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Это кодекс воина». Чемпион мира раскритиковал «Канело» после нокаута Сондерса

Чемпион мира по версии IBF Калеб Плант (21−0, 12 КО) отреагировал на досрочную победу Сауля «Канело» Альвареса (56−1−2, 38 КО) над Билли Джо Сондерсом (30−1, 14 КО).

Наверх
Источник: boxingscene.com

Американский боксер считает, что может кое-что доказать, если выйдет на ринг с мексиканцем.

«Нельзя ломать подбородки бедным парням. Это кодекс воина. Есть вещи, которых я боюсь. Но я готов отдать последний вздох и душу за то, что мужчины не такие», — написал Плант.

Добавим, что ранее Планта назвали оппозицией для Альвареса, ведь победитель этого противостояния станет абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Напомним, Альварес победил техничным нокаутом британца Билли Джо Сондерса (30−1, 14 КО) в объединительном бою и теперь владеет поясами WBA, WBC и WBO во втором среднем весе. Сондерс не только получил травму во время поединка, но и проигрывал по очкам.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Куда пропал Ови: почему он не играет и когда вернется в строй?
Денис Черышев отдал голевой пас в 100-м матче за «Валенсию»
Назван состав сборной России по хоккею на Чешские игры
Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить соперника в Серии А
Российский вратарь пропустил с центра поля в чемпионате Швеции
«Реал» — «Севилья» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Ювентус» — «Милан» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь