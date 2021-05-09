«Это кодекс воина». Чемпион мира раскритиковал «Канело» после нокаута Сондерса

Американский боксер считает, что может кое-что доказать, если выйдет на ринг с мексиканцем.

«Нельзя ломать подбородки бедным парням. Это кодекс воина. Есть вещи, которых я боюсь. Но я готов отдать последний вздох и душу за то, что мужчины не такие», — написал Плант.

Добавим, что ранее Планта назвали оппозицией для Альвареса, ведь победитель этого противостояния станет абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.