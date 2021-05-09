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21:27 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина отреагировал на досрочную победу «Канело» над Сондерсом и высказался об их третьем бое

Бои против казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) являются для Сауля «Канело» Альвареса (56−1−2, 38 КО) одними из самых тяжелых. Такое мнение высказал промоутер GGG Том Леффлер после победы мексиканца над британцем Билли Джо Сондерсом (30−1, 14 КО). Он также отметил, что нет причин не устраивать трилогию.

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«Хорошая победа нокаутом “Канело”, отличное событие перед 70 тысячами человек. Но бои с GGG по-прежнему самые тяжелые для него после Флойда. Если Головкин выиграл первый бой, если не оба, нет причин, чтобы не устроить третий бой, когда ты можешь проводить такие поединки. “Канело” очень доминирует», — написал Леффлер в твиттере.

Напомним, что оба боя Головкина и Альвареса завершились скандалами. Так, в первом в 2017-м судьи увидели ничью, а во втором в 2018-м отдали победу мексиканцу. Тогда как многие считают, что поединки выиграл GGG.

Третий бой боксеров является одним из самых ожидаемых в профи боксе. Но Альварес, после победы над Сондерсом владея титулами чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе, заявил, что до конца года планирует взять и четвертый титул в этом дивизионе, встретившись с обладателем пояса IBF Калебом Плантом (21−0, 12 КО).

Также мексиканец заявил, что третий бой с Головкиным можно будет организовать только если тот поднимется из среднего веса во второй средний.

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