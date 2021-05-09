Промоутер Головкина отреагировал на досрочную победу «Канело» над Сондерсом и высказался об их третьем бое

«Хорошая победа нокаутом “Канело”, отличное событие перед 70 тысячами человек. Но бои с GGG по-прежнему самые тяжелые для него после Флойда. Если Головкин выиграл первый бой, если не оба, нет причин, чтобы не устроить третий бой, когда ты можешь проводить такие поединки. “Канело” очень доминирует», — написал Леффлер в твиттере.

Напомним, что оба боя Головкина и Альвареса завершились скандалами. Так, в первом в 2017-м судьи увидели ничью, а во втором в 2018-м отдали победу мексиканцу. Тогда как многие считают, что поединки выиграл GGG.

Третий бой боксеров является одним из самых ожидаемых в профи боксе. Но Альварес, после победы над Сондерсом владея титулами чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе, заявил, что до конца года планирует взять и четвертый титул в этом дивизионе, встретившись с обладателем пояса IBF Калебом Плантом (21−0, 12 КО).