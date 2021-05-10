«Канело» ответил на вопрос о трилогии с Головкиным после победы в бою за три титула
Также мексиканец высказался об «абсолюте».
Также мексиканец высказался об «абсолюте».
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (56−1−2, 38 КО) после победы над британцем Билли Джо Сондерсом (30−1, 14 КО) в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе на
— Скажем, Вы встретитесь с Калебом Плантом, Вы выиграете титул IBF, станете абсолютным чемпионом, что будет дальше? Вы желали бы трилогии с Головкиным?
— Бой с Плантом — это ближайшая цель. Если он не состоится, то мы продолжим творить историю другими путями.
Отметим, что до боя с Сондерсом «Канело» заявил о готовности провести третий бой с Головкиным, но только если казахстанец поднимется в весе.
Предыдущие их два боя состоялись в лимите среднего дивизиона: в сентябре 2017 года боксеры свели поединок вничью, а годом позже мексиканец одержал минимальную победу.