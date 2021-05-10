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11:44 (мск), источник: Vesti.kz

«В DAZN должны сделать огромное предложение». Сопромоутер Головкина — об организации боя с «Канело» за звание «абсолюта»

Мексиканцу не хватает одного пояса.

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что обладателю титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (56−1−2, 38 КО) будет несложно договориться о поединке с чемпионом IBF в этом же весе Калебом Плантом (21−0, 12 КО) из США.

Об этом Хирн заявил на пресс-конференции после досрочной победы «Канело» над обладателем титула WBO британцем Билли Джо Сондерсом (30−1, 14 КО).

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«У нас с Альваресом была сделка на два боя. Это был невероятный опыт. Я считаю, что мы проделали отличную работу, очень хорошо поработали вместе. Надеюсь, что нам удастся надолго продолжить наши отношения. Бой с Калебом Плантом будет несложно устроить. В этом заключается красота решения “Канело” быть свободным агентом в плане сотрудничества с телеканалами. Из-за этого на пути к бою нет ни политики, ни чего-то другого. Цифры боя с Сондерсом на DAZN были абсолютно астрономическими. В DAZN должны сделать огромное предложение насчет поединка с Плантом, и они его сделают. Fox также сделает крупное предложение. Но “Канело” волен устраивать бои, которые он хочет устроить, и организовывать их там, где пожелает. Как по мне, это достаточно прямой процесс. Я считаю, что его нужно запустить немедленно. В положении “Канело” я не вижу никаких трудностей», — сказал Хирн, который также сотрудничает с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

Ранее сам «Канело» заявил о готовности провести третий бой с Головкиным, но только если казахстанец поднимется в весе. Предыдущие их два боя состоялись в лимите среднего дивизиона: в сентябре 2017 года боксеры свели поединок вничью, а годом позже мексиканец одержал минимальную победу.

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