«В DAZN должны сделать огромное предложение». Сопромоутер Головкина — об организации боя с «Канело» за звание «абсолюта»
Мексиканцу не хватает одного пояса.
Мексиканцу не хватает одного пояса.
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что обладателю титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (56−1−2, 38 КО) будет несложно договориться о поединке с чемпионом IBF в этом же весе Калебом Плантом (21−0, 12 КО) из США.
Об этом Хирн заявил на
«У нас с Альваресом была сделка на два боя. Это был невероятный опыт. Я считаю, что мы проделали отличную работу, очень хорошо поработали вместе. Надеюсь, что нам удастся надолго продолжить наши отношения. Бой с Калебом Плантом будет несложно устроить. В этом заключается красота решения “Канело” быть свободным агентом в плане сотрудничества с телеканалами.
Ранее сам «Канело» заявил о готовности провести третий бой с Головкиным, но только если казахстанец поднимется в весе. Предыдущие их два боя состоялись в лимите среднего дивизиона: в сентябре 2017 года боксеры свели поединок вничью, а годом позже мексиканец одержал минимальную победу.