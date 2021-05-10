Обнародованы последствия травмы Сондерса после нокаутирующего удара от «Канело»

«У него глазница была просто вдавлена внутрь. Он не видел ничего правым глазом. Я так и не дождался от него того ответа, который хотел услышать. Очень расстроен, ведь было чувство, что Билли Джо только вот как поймал свой ритм. Бой был максимально конкурентным, так что было обидно снимать его преждевременно. Как по мне, Сондерс все чаще заставлял “Канело” промахиваться. Но тот пропущенный удар все изменил. Это было не такое уж и чистое попадание, но оно замедлило Билли Джо. Мне многие разбирающиеся в боксе люди заявили, что на момент остановки боя Сондерс был даже впереди. Но, повторюсь, после 8-го раунда я не получил от него тот ответ, который мне нужен был, чтобы позволить ему продолжать драться. Я чувствовал, что напряжение нарастает, что “Канело” зол, что у него мало что получается. Но получилось иначе. Я получил от Билли Джо другой ответ. Нет, это не значит, что он капитулировал. Он просто предоставил право решать мне. Но я видел, что ему больно. Он, считайте, лишился глаза. Нельзя драться вслепую против лидера P4P. Билли Джо и так может гордиться тем, как он выступил. Он немного долго вкатывался в поединок, но потом поймал свой ритм. Он просто травмировался. Так бывает».