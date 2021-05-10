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16:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Не смог удивить публику». Экс-соперники Головкина отреагировали на победу «Канело» нокаутом над Сондерсом

Мексиканец объединил три титула.

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Источник: AP 2021

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−3, 10 КО) поделился мнением о победе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (56−1−2, 38 КОs) над британским боксером Билли Джо Сондерсом (30−1, 14 КО).

Их поединок за титулы чемпиона мира, по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе, состоялся 8 мая в Арлингтоне (Техас, США). В восьмом раунде «Канело» апперкотом нанес травму Сондерсу, после чего угол британца решил снять боксера.

«Я был уверен, что Канело выиграет, но также думал, что Сондерс сможет создать ему больше проблем в ринге. Надеялся увидеть конкурентный бой, но Сондерс не смог удивить публику. Мне с первого раунда стало понятно, что выиграет Альварес. Считаю, что уже в следующем бое “Канело” станет абсолютным чемпионом. Сейчас он на пике, его будет очень трудно остановить…» — сказал Деревянченко в интервью порталу Luckypunchnet.

В свою очередь, другой экс-претендент на титул чемпиона мира из США Габриэль Росадо высоко оценил действия Альвареса в бою против Сондерса.

«Канело» провел идеальный бой. Он очень красиво резал углы, ослабляя ноги Сондерса своими жесткими ударами по туловищу. Он позволял Билли наносить удары для того, чтобы создать возможность для контратак. Это были простейшие основы бокса, которые не отметили комментаторы. Бой вообще не был близким, «Канело» полностью его контролировал. Это шахматы, а не шашки. Раунды не были близкими, они были конкурентными. «Канело», скорее, просчитывал Сондерса. Это был 12-раундовый поединок. В таком бою нельзя в каждом раунде жать на педаль газа, — написал Росадо на своей странице в Instagram.

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Добавим, что и Росадо, и Деревянченко имеют опыт боев против казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). Так, в 2013 году американец досрочно проиграл GGG, а в 2019-м украинец уступил решением судей, побывав в нокдауне в первом раунде.

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