Владимир Кличко задумался о возвращении на ринг

Спортсмен рассказал, что вдохновился примером американца Джорджа Формана, который в 45 лет вернулся на ринг и вернул себе звание чемпиона мира. Он отметил, что последние четыре года думает об этом. Уточняется, что 45-летний Кличко уже приступил к тренировкам.