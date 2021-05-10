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18:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Владимир Кличко задумался о возвращении на ринг

Бывший украинский боксер Владимир Кличко задумался о возвращении на ринг. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Источник: AFP 2021

Спортсмен рассказал, что вдохновился примером американца Джорджа Формана, который в 45 лет вернулся на ринг и вернул себе звание чемпиона мира. Он отметил, что последние четыре года думает об этом. Уточняется, что 45-летний Кличко уже приступил к тренировкам.

Последний бой Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда украинец был нокаутирован британцем Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула.

Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 69 боев, в которых он одержал 64 победы.

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