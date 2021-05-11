Сондерс дал первый комментарий после поражения нокаутом «Канело»

Их объединительный поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO (принадлежал Сондерсу) во втором среднем весе состоялся 8 мая в Арлингтоне (Техас, США). В восьмом раунде Сондерс пропустил тяжелый апперкот, сломавший ему орбитальную кость, после чего его угол отказался от продолжения.

«Спасибо всем за поддержку, у меня сломаны в трех местах глазница и щека. Операция прошла в воскресенье, сейчас я в порядке. Порой вы выигрываете, а порой — терпите поражение. Я не чувствовал, что попал не в свою лигу, но меня поймали отличным ударом, после чего я уже ничего не видел. Спасибо всем, кто посмотрел бой. Я вернусь», — цитирует Сондерса Boxingscene.com.