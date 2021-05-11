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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс дал первый комментарий после поражения нокаутом «Канело»

Британец рассказал и о своей травме.

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Источник: AFP 2021

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Билли Джо Сондерс (30−1, 14 КО) дал первый комментарий после досрочного поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (57−1−2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их объединительный поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO (принадлежал Сондерсу) во втором среднем весе состоялся 8 мая в Арлингтоне (Техас, США). В восьмом раунде Сондерс пропустил тяжелый апперкот, сломавший ему орбитальную кость, после чего его угол отказался от продолжения.

«Спасибо всем за поддержку, у меня сломаны в трех местах глазница и щека. Операция прошла в воскресенье, сейчас я в порядке. Порой вы выигрываете, а порой — терпите поражение. Я не чувствовал, что попал не в свою лигу, но меня поймали отличным ударом, после чего я уже ничего не видел. Спасибо всем, кто посмотрел бой. Я вернусь», — цитирует Сондерса Boxingscene.com.

Для Сондерса это поражение стало первым в карьере, и он потерял титул.

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