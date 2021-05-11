«Канело» отправил Сондерса на пенсию и лишил боя с Головкиным? Известный тренер дал ответ
Британец потерпел первое поражение в карьере.
Британец потерпел первое поражение в карьере.
По его мнению, Сондерс находится на стадии, когда уже много чего добился в спорте и имеет внушительный счет в банке.
«Эта травма из тех, которые наталкивают на мысль: “А есть ли смысл дальше рисковать здоровьем? Оно мне надо?” Так что, думаю, Сондерс завяжет с боксом. После такой травмы будет непросто выманить его на 10-раундовый бой с
Джейми считает, что его соотечественник справлялся с задачами с бою против Альвареса «великолепно». Он убежден, что Марк Тиббс, тренер Билли Джо, принял единственно верное решение, сняв боксера с боя.
«Это был конкурентный бой. На момент остановки Сондерс у меня был впереди на пару раундов. Можно только представить, что было бы с ним, если бы его выпустили на девятый… “Канело” — один из лучших панчеров, он очень точный, а его тайминг — это
Напомним, Сондерс потерпел первое поражение в карьере и потерял титул чемпиона WBO во втором среднем весе.