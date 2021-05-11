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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» отправил Сондерса на пенсию и лишил боя с Головкиным? Известный тренер дал ответ

Британец потерпел первое поражение в карьере.

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Источник: AP 2021

Экс-чемпион мира в двух дивизионах британец Билли Джо Сондерс, который в бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом опасно травмировал лицевые кости и не вышел из угла на девятый раунд, скорее всего, завяжет с боксом. Так считает британский тренер, бывший боксер Джейми Мур, сообщает vRINGe.com.

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По его мнению, Сондерс находится на стадии, когда уже много чего добился в спорте и имеет внушительный счет в банке.

«Эта травма из тех, которые наталкивают на мысль: “А есть ли смысл дальше рисковать здоровьем? Оно мне надо?” Так что, думаю, Сондерс завяжет с боксом. После такой травмы будет непросто выманить его на 10-раундовый бой с кем-то  из топ-20. Хотя каждый хотел бы увидеть бой Билли Джо с Головкиным. А вот Юбенку-младшему Сондерс реванш не даст. Не даст ему возможность заработать крутые деньги».

Джейми считает, что его соотечественник справлялся с задачами с бою против Альвареса «великолепно». Он убежден, что Марк Тиббс, тренер Билли Джо, принял единственно верное решение, сняв боксера с боя.

«Это был конкурентный бой. На момент остановки Сондерс у меня был впереди на пару раундов. Можно только представить, что было бы с ним, если бы его выпустили на девятый… “Канело” — один из лучших панчеров, он очень точный, а его тайминг — это что-то. Тот правый апперкот он заряжал весь путь», — резюмировал Мур.

Напомним, Сондерс потерпел первое поражение в карьере и потерял титул чемпиона WBO во втором среднем весе.

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