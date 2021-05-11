Команда «Канело» выдвинула условие Головкину на третий бой

Эдди Рейносо, тренер новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (56−1−2, 38 КО), обозначил их позицию относительного третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Канело» Альварес сделал признание о вражде с Головкиным после допинг-скандала

«Они должны дождаться своей очереди», — ответил Рейносо на вопрос о том, когда «Канело» будет драться с Головкиным или американцем Джермаллом Чарло.

«Мы победили Каллума Смита — он был чемпионом. Также мы побили Сондерса, и он был чемпионом в 168 и 160 фунтах. Теперь мы идем за Плантом — он следующий. Фанаты хотят, чтобы “Канело” проиграл, и именно поэтому они желают сражений с более тяжелыми бойцами в других дивизионах», — приводит Boxingnews24.com слова тренера.

«Канело» трижды проигрывал, ему повезло с судьями. Альваресу засчитали поражение в бою с Головкиным.

В минувшие выходные Альварес объединил титулы, одержав досрочную победу над Билли Джо Сондерсом (30−1, 14 КО) и отобрав у британца пояс WBO. После победы мексиканец заявил о планах подраться с чемпионом IBF во втором среднем весе американцем Калебом Плантом и стать абсолютным чемпионом.

Однако еще до боя с Сондерсом «Канело» согласился провести третий бой с Головкиным, но только если казахстанец поднимется в весе. Предыдущие их два боя состоялись в лимите среднего дивизиона: в сентябре 2017 года боксеры свели поединок вничью, а годом позже мексиканец одержал минимальную победу.