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13:25 (мск), источник: ТАСС

Стали известны даты проведения чемпионата мира по боксу в Сербии

ТАСС, 11 мая. Чемпионат мира по боксу 2021 года пройдет в Сербии с 26 октября по 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

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Мировое первенство состоится в Белграде.

«Мы должны объединиться как никогда раньше в это непростое время и дать нашим спортсменам возможность выступить на высшем уровне. Чемпионат мира по боксу продемонстрирует нашу решимость предоставить боксерам во всем мире платформу для полной реализации своего потенциала. Мы полностью уверены в том, что турнир будет проведен безопасно, учитывая успешную реализацию нами мер по борьбе с COVID-19 в течение этого года», — сказал президент AIBA Умар Кремлев.

«Прогресс, который AIBA имеет и будет продолжать добиваться с точки зрения реформ, будет заметен на чемпионате мира. Мы уделяем большое внимание повышению прозрачности нашего спорта, а также нашего управления. Мы уже реализовали открытый подсчет очков после каждого раунда, и это только начало. Мы изменим наши правила в интересах боксеров, а также сделаем все понятнее для зрителей, чемпионат мира станет настоящим праздником бокса », — добавил он.

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