Стали известны даты проведения чемпионата мира по боксу в Сербии

«Мы должны объединиться как никогда раньше в это непростое время и дать нашим спортсменам возможность выступить на высшем уровне. Чемпионат мира по боксу продемонстрирует нашу решимость предоставить боксерам во всем мире платформу для полной реализации своего потенциала. Мы полностью уверены в том, что турнир будет проведен безопасно, учитывая успешную реализацию нами мер по борьбе с COVID-19 в течение этого года», — сказал президент AIBA Умар Кремлев.