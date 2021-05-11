Ставит ужасные условия, нет прямого ответа, нашел «бессмертие». «Канело» избегает третьего боя с Головкиным?

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Совсем недавно мексиканец Сауль Альварес (57−1−2, 39 КО) успешно провел объединительный бой против британца Билли Джо Сондерса (30−1, 14 КО). До статуса абсолютного чемпиона во втором среднем весе ему остался буквально один шаг. Однако при этом он избегает прямого ответа на вопрос о желании встретиться на ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

Подробнее о ситуации — в материале Vesti.kz.

Сондерс еще долго будет вспоминать памятный для себя бой. «Канело» выиграл с явным преимуществом. И если бы угол британца не принял решение не выходить на девятый раунд, то Билли все равно бы проиграл. Альварес мог его вырубить.

Он методично разрушал оппонента. Сондерс, хоть и выглядел местами интересно, не мог ничего сделать в этом поединке. Особенно это стало очевидно, когда «Канело» раз за разом пробивал по корпусу чудовищным ударом. Эти выстрелы замедляли, не давали двигаться. Плюс он работой ног просто выматывал оппонента. Красиво. На три удара Альвареса Билли отвечал одним.

Да, соперничество ощущалось. Британец не выходил сдавать матч. Он бился. Но это был не его вечер. Сауль в этом году набрал отличную форму за счет активности в ринге. Пожалуй, таким он еще не был. Увеличился его арсенал. И все мы помним, как он уступал левшам, неудобным оппонентам. Видимо, этот овраг был засыпан.

Его «бессмертие» кроется в весе. Альварес нашел свою весовую категорию, когда он большой, и это не мешает ему свободно работать. В дивизионе выше его скорость падает. А вот во втором среднем все идеально. За сгонку можно сильно не волноваться. А в день боя он такой, каким любит быть: крупный, мощный, быстрый. И теперь всех желающих он зазывает на свою территорию. Кого-то тяжелее спуститься, а более легких боксеров — подняться. Например, Головкина. До сих пор нет четкого от него ответа на вопрос, а хочет ли он драться с GGG? На сегодняшний день вряд ли. Он грамотно контролирует все риски. И Головкин один из немногих, кто был близок к победе над ним. Особенно в первом бою. И здесь он умело использует аргумент, который как бы и говорит о жажде встречи, но лишает казахстанца сделать это — мексиканец готов биться, но во втором среднем весе. Отличный ход, ничего не скажешь. GGG — природный средневес. В межсезонье он редко бывает крупным. И если говорить о поединке во втором среднем, то это убийственное решение для него.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IATUT2qzDmU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подняться, попытаться набрать пару килограммов возможно, конечно. Но в габаритах он будет сильно уступать Альваресу. Вспомните, каким был «Канело» в битвах с GGG. И это при том, что он в день взвешивания укладывался в лимит. Он понимает, что будет иметь нереальное преимущество. Вряд ли Головкин сможет ощущать себя комфортно в этой категории. Казахстанец также понимает всю ситуацию. Трудно представить, что он пойдет на такие огромные риски. Максимум — это подобрать промежуточную категорию. Хитрый Альварес. Сауль знает, что вряд ли кто поднимется к нему. Вот и использует прекрасную уловку. Вроде, как и согласен, но в то же время ставит невыгодные условия. И разве что Джермалл Чарло подпишет контракт. Он тоже довольно крупный. Плюс у него огромное желание заработать. Таких гонораров у него не было. Также Альварес давит и другим. Он якобы уверен в том, что доказал в тех памятных встречах свое величие. Хотя первый бой был за GGG, а второй объективно должен был завершиться вничью. Так что нерасставленных точек множество.