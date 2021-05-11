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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Он избегал меня». Чемпион мира в весе Головкина объяснил перепалку с «Канело» на пресс-конференции

Мексиканец высмеял его и прогнал.

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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде рассказал, с какой целью он появился на пресс-конференции мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Инцидент случился после победы «Канело» в объединительном бою за титулы WBC, WBA и WBO во втором среднем дивизионе над британцем Билли Джо Сондерсом. Андраде попытался бросить вызов мексиканцу, устроив словесную перепалку. Однако Альварес высмеял американца и послал того.

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«Я сделал это, поскольку на 100 процентов знал, что он стратегически избегал меня в первом среднем и среднем весах. Альварес прячется за своим мнением о том, что я скучный и что я ни с кем не дрался, но мы знаем, что это оправдания. С кем дрался Каллум Смит, этот турецкий парень (Авни Йылдырым) или Рокки Филдинг, чтобы заслужить бой с “Канело”? Я хотел поговорить с ним, но, увы, ситуация быстро вышла из-под контроля. Это не входило в мои планы. Альварес говорил, что хочет стать абсолютным чемпионом в среднем весе. Затем, когда я выиграл титул WBO, он упустил шанс стать абсолютным чемпионом, не покорил это большое достижение. Вместо этого “Канело” подрался с Сергеем Ковалевым», — сказал Андраде порталу The Ring.

Отметим, что Андраде не в первый раз проделывает подобное. Так, в 2019 году после победы казахстанца Геннадия Головкина над украинцем Сергеем Деревянченко он пытался взойти на ринг арены Madison Square Garden и бросить вызов GGG, но ему помешали сотрудники службы безопасности. Тогда Головкин завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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