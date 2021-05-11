«Он избегал меня». Чемпион мира в весе Головкина объяснил перепалку с «Канело» на пресс-конференции

«Я сделал это, поскольку на 100 процентов знал, что он стратегически избегал меня в первом среднем и среднем весах. Альварес прячется за своим мнением о том, что я скучный и что я ни с кем не дрался, но мы знаем, что это оправдания. С кем дрался Каллум Смит, этот турецкий парень (Авни Йылдырым) или Рокки Филдинг, чтобы заслужить бой с “Канело”? Я хотел поговорить с ним, но, увы, ситуация быстро вышла из-под контроля. Это не входило в мои планы. Альварес говорил, что хочет стать абсолютным чемпионом в среднем весе. Затем, когда я выиграл титул WBO, он упустил шанс стать абсолютным чемпионом, не покорил это большое достижение. Вместо этого “Канело” подрался с Сергеем Ковалевым», — сказал Андраде порталу The Ring.