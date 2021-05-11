Головкин? В США высказались о победе «Канело» над Сондерсом и подобрали ему достойного соперника
Эксперт сомневается в дальнейших перспективах британца.
Эксперт сомневается в дальнейших перспективах британца.
Поединок состоялся в Арлингтоне (Техас, США). В восьмом раунде «Канело» апперкотом нанес травму Сондерсу, после чего британец отказался выходить на девятый. Британцу сделали операцию, после которой он поделился своими впечатлениями.
«Это был очень конкурентный поединок. Сондерс смог создать проблемы “Канело”. На мой взгляд, до восьмого раунда бой был близким. Альварес минимально был впереди, но ему удалось провести мощный удар. Точное попадание вывело из строя его соперника. Я считаю, что команда Сондерса поступила правильно, отказавшись от продолжения поединка. Травма была чудовищная. Я не уверен, что Билли Джо сможет вернуться на высокий уровень. Если бы такого эпизода не случилось, то концовка была бы интригующей. В любом случае Сондерс превзошел все ожидания. Он дрался с “Канело” на равных. Теперь в дивизионе не осталось опасных соперников для мексиканца. Вряд ли Калеб Плант сможет помешать “Канело” стать “абсолютом”. Что будет дальше? Вариантов не очень много. Одним из лучших, на мой взгляд, будет встреча с Головкиным. Этот бой вызовет интерес у всех любителей бокса», — отметил МакКафферри.
Напомним, что еще перед встречей с Сондерсом «Канело» согласился провести третий бой с Геннадием Головкиным, но только если казахстанец поднимется в весе. Предыдущие их два боя состоялись в лимите среднего дивизиона: в сентябре 2017 года боксеры свели поединок вничью, а годом позже мексиканец одержал минимальную победу.