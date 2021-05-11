Определились соперник, дата и место следующего боя Сауля Альвареса
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (56−1−2, 38 КО), вероятнее всего, следующий поединок проведет за звание абсолюта, передают Vesti.kz.
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (56−1−2, 38 КО), вероятнее всего, следующий поединок проведет за звание абсолюта, передают Vesti.kz.
Подробности следующего боя мексиканца рассказал журналист Talksport.com Майкл Бенсон. Как и планировал сам боксер, его промоутер Эдди Хирн, глава компании Matchroom Boxing, вплотную занялся организацией поединка с чемпионом IBF в этом дивизионе американцем Калебом Плантом (21−0, 12 КО).
«Эдди Хирн сказал, что на этой неделе начнутся переговоры по бою “Канело” и Планта, и назвал новый стадион Allegiant Stadium в
Напомним, что ранее «Канело» заявил о готовности провести третий бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), но только если казахстанец поднимется в весе. В минувшие выходные мексиканец победил в бою за три титула британца Билли Джо Сондерса (30−1, 14 КО), нанеся тому первое поражение и сломав глазницу.