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21:07 (мск), источник: Vesti.kz

Определились соперник, дата и место следующего боя Сауля Альвареса

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (56−1−2, 38 КО), вероятнее всего, следующий поединок проведет за звание абсолюта, передают Vesti.kz.

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Подробности следующего боя мексиканца рассказал журналист Talksport.com Майкл Бенсон. Как и планировал сам боксер, его промоутер Эдди Хирн, глава компании Matchroom Boxing, вплотную занялся организацией поединка с чемпионом IBF в этом дивизионе американцем Калебом Плантом (21−0, 12 КО).

«Эдди Хирн сказал, что на этой неделе начнутся переговоры по бою “Канело” и Планта, и назвал новый стадион Allegiant Stadium в Лас-Вегасе потенциальным местом его проведения. Предполагается, что “Канело” вернется в выходные, когда будет отмечаться День независимости Мексики — планируемая дата 18 сентября», — написал Бенсон в твиттере.

Напомним, что ранее «Канело» заявил о готовности провести третий бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), но только если казахстанец поднимется в весе. В минувшие выходные мексиканец победил в бою за три титула британца Билли Джо Сондерса (30−1, 14 КО), нанеся тому первое поражение и сломав глазницу.

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