Определились соперник, дата и место следующего боя Сауля Альвареса

Подробности следующего боя мексиканца рассказал журналист Talksport.com Майкл Бенсон. Как и планировал сам боксер, его промоутер Эдди Хирн, глава компании Matchroom Boxing, вплотную занялся организацией поединка с чемпионом IBF в этом дивизионе американцем Калебом Плантом (21−0, 12 КО).

«Эдди Хирн сказал, что на этой неделе начнутся переговоры по бою “Канело” и Планта, и назвал новый стадион Allegiant Stadium в Лас-Вегасе потенциальным местом его проведения. Предполагается, что “Канело” вернется в выходные, когда будет отмечаться День независимости Мексики — планируемая дата 18 сентября», — написал Бенсон в твиттере.