Иван Дычко поможет Тайсону Фьюри в подготовке к бою с Энтони Джошуа
Работа будет проходить «без шуток».
Работа будет проходить «без шуток».
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9−0, 9 КО) будет
Первая встреча в ринге супертяжеловесов намечена на ближайший четверг, но есть нюансы, которые обязательно нужно учесть. Британский боксер должен начать подготовку к встрече с соотечественником Энтони Джошуа (24−1, 22 КО), владеющего поясами по версиям WBA/IBF/WBO.
«Если предварительно они говорят “август”, то Фьюри к концу мая официально зайдет в кэмп. Все зависит от того, когда их дата определится. Хотя бы
Ранее стали известны планы казахстанского супертяжа, для которого запланированы несколько поединков после заключения контракта с новым промоутером.