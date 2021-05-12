Иван Дычко поможет Тайсону Фьюри в подготовке к бою с Энтони Джошуа

«Если предварительно они говорят “август”, то Фьюри к концу мая официально зайдет в кэмп. Все зависит от того, когда их дата определится. Хотя бы два-три месяца нужно… Но Фьюри постоянно тренируется. Немного отдыхает, чтобы на пик формы не выйти. Вчера была просто сумасшедшая тренировка — это надо было видеть. Очень позитивный чувак. Подошел, поздоровался с Иваном. Знает. И мы договорились, что в четверг они будут уже спарринговать. Сейчас это будет проходить в режиме работы над определенными моментами. Легкие спарринги, больше похожие на упражнения. А когда определится дата, то они войдут в официальный кэмп, где все будет по-другому. Скажем так, без шуток», — рассказал Алиев.



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