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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

Иван Дычко поможет Тайсону Фьюри в подготовке к бою с Энтони Джошуа

Работа будет проходить «без шуток».

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Источник: AP 2021

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9−0, 9 КО) будет спарринг-партнером чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30−0−1, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Подробности — в комментарии менеджера олимпийского призера Зия Алиева.

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Первая встреча в ринге супертяжеловесов намечена на ближайший четверг, но есть нюансы, которые обязательно нужно учесть. Британский боксер должен начать подготовку к встрече с соотечественником Энтони Джошуа (24−1, 22 КО), владеющего поясами по версиям WBA/IBF/WBO.

«Если предварительно они говорят “август”, то Фьюри к концу мая официально зайдет в кэмп. Все зависит от того, когда их дата определится. Хотя бы два-три месяца нужно… Но Фьюри постоянно тренируется. Немного отдыхает, чтобы на пик формы не выйти. Вчера была просто сумасшедшая тренировка — это надо было видеть. Очень позитивный чувак. Подошел, поздоровался с Иваном. Знает. И мы договорились, что в четверг они будут уже спарринговать. Сейчас это будет проходить в режиме работы над определенными моментами. Легкие спарринги, больше похожие на упражнения. А когда определится дата, то они войдут в официальный кэмп, где все будет по-другому. Скажем так, без шуток», — рассказал Алиев.

Ранее стали известны планы казахстанского супертяжа, для которого запланированы несколько поединков после заключения контракта с новым промоутером.

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